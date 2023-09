World Cup 2023 Qualifiers: अमेरिकी क्रिकेटर ने बड़े मैच में किया कमाल, भारत के इस पड़ोसी देश के खिलाफ ठोका शतक

डीएनए हिंदी: जिम्बाब्वे में खेली जा रही वर्ल्डकप 2023 क्वालीफायर्स (World Cup 2023 Qualifiers) के छठे मुकाबले में अमेरिका के शयान जहांगीर (Shayan Jahangir) ने शानदार शतक जड़ दिया. इस टूर्नामेंट में अमेरिकी बल्लेबाजों का यह दूसरा शतक है. इससे पहले गजानंद सिंह (Gajanand Singh) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ा था लेकिन टीम वह मैच जीत नहीं पाई थी. इस मुकाबले में नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. नेपाली गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की और शयान जहांगीर के शतक के बावजूद पूरी अमेरिकी टीम को 207 के स्कोर पर ढेर कर दिया. टीम के 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भा पार नहीं कर सके.

स्टीवन टेलर और सुशांत मोदानी ने यूएसए की पारी की शुरुआत की. दूसरे ओवर में ही टेलर 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई और 18 के स्कोर तक 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद सुशांत मदोनी और गजानंद सिंह के बीच छोटी से साझेदारी ने विकेटों को पतझड़ को रोके रखा. 100 के स्कोर के पहले ये दोनों बल्लेबाज भी पवेलियन लौट गए. गजानंद सिंह 26 तो सुशांत मदोनी 42 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद शयान जहांगीर ने एक छोर संभाला और टीम के लिए रन बनाते रहे. हालांकि दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और टीम 50 ओवर के भीतर ही रन आउट हो गई.

Shayan Jahangir remains unbeaten on 100 as Nepal bowl USA out 👊



