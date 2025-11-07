वर्ल्ड चैंपियन मंधाना-जेमिमा समेत इन खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा, 2.25 करोड़ के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 7 नवंबर को भारतीय महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित करते हुए प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 7 नवंबर को भारतीय महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित करते हुए प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया. साउथ मुंबई स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान फडणवीस ने तीनों को ‘महाराष्ट्र का गौरव’ बताया और कहा कि टीम की जीत युवा लड़कियों को खेलों में शामिल होने के साथ वैश्विक मंच पर चमकने के लिए प्रेरित करेगी.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने रविवार 2 नवंबर को नवी मुंबई में हुए फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 52 रनों से हराया और अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता. फडणवीस ने कहा, "आपने महाराष्ट्र को गौरवान्वित किया है. आपकी जीत से राज्य में खुशी का माहौल है. सेमीफाइनल में जेमिमा का शतक टर्निंग प्वाइंट था, जिसमें मिली जीत ने हमें फाइनल तक पहुंचाया. ये टीम की वापसी थी, जिस तरह एक परिवार की तरह खेली. उससे पता चलता है कि सही मायने में टीम वर्क क्या होता है."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता, जो पारंपरिक रूप से चुनिंदा देशों के पास जाता था. ये गर्व की बात है, पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. पेशेवर क्रिकेट में सहयोग के बिना जीत संभव नहीं है. कोच, सहयोगी स्टाफ और गाइडेंस की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है."

फडणवीस ने महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में उनके प्रयासों के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह की भी प्रशंसा की. क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार को 22.5 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया, जबकि सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 11 लाख रुपये दिए गए.

उपकप्तान स्मृति मंधाना ने राज्य के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "हमें आमंत्रित करने और सम्मानित करने के लिए धन्यवाद और वो भी मुंबई में जो इसे और भी खास बनाता है. महाराष्ट्र ने हमेशा हमारा समर्थन किया है. 2017 में भी जब हम उपविजेता रहे थे. तब भी हमें सम्मानित किया गया था. हमारे कई सहयोगी स्टाफ इसी राज्य से हैं. उनकी कड़ी मेहनत के बिना ये जीत संभव नहीं होती." जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, "अब हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अगली पीढ़ी के लिए खेल को एक बेहतर मुकाम पर छोड़ना है. मेरे माता-पिता के चेहरों पर मुस्कान किसी भी चीज से ज़्यादा मायने रखती है."

