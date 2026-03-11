FacebookTwitterYoutubeInstagram
Patna High Court ने जारी किया मजदूर भर्ती का फाइनल रिजल्ट, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद Shivam Dube को ट्रेन से क्यों लौटना पड़ा घर? जानें क्या हुआ ऐसा

कितनी पावरफुल है मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा में तैनात NOPO, क्यों कहा जाता है 'Black-Clad'?

Top 5 Oil Exporters: ये देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Shivam Dube Travel in Train: शिवम दुबे और उनकी वाइफ अंजुम खान ने ट्रेन से सफर किया है. दोनों ही अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन से गए हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 11, 2026, 05:17 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. भले ही उन्होंने टूर्नामेंट में न के बराबर गेंदबाजी की है. लेकिन अपने बल्ले से खूब चौके-छक्कों की बारिश की है. भारत ने लगातार दूसरी बार और तीसरा बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में नाबाद 26 रनों की पारी खेली थी. हालांकि अब खबर आ रही है कि शिवम दुबे और उनकी वाइफ अंजुम खान ने ट्रेन से सफर किया है. दोनों ही अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन से गए हैं. आइए जानते हैं कि दुबे के साथ ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन से घर जाना पड़ा है.

दुबे ने ट्रेन से क्यों किया सफर?

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, फाइनल जीतने के बाद शिवम दुबे को जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था. दरअसल, उनके घर पर चार साल का बेटा अयान और दो साल की बेटी मेहविश घर पर इंतजार कर रहे थे. दुबे और उनकी वाइफ अंजुम खान अहमदाबाद थे और उन्हें अपने बच्चों के पास लौटना था. अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली सभी फ्लाइट्स फुल थीं. ऐसे में वो अपने बच्चों से जल्द से जल्द मिलना चाहते थे. दुबे ने अपना वाइफ अंजुम खान और एक दोस्त के साथ सुबह 5.10 बजे वाली ट्रेन का टिकट बुक किया था. उन्हें 3rd AC में टिकट मिल गया था. 

वाइफ अंजुम खान ने छुपाई दुबे की पहचान

शिवम दुबे ने ट्रेन से सफर किया, जिसके बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उन्हें पहचान न ले. लेकिन उनकी वाइफ अंजुम खान ने टीसी से भी दुबे की पहचान छुपाए रखी. ट्रेन पर सफर करने से पहले दुबे ने पहचान छुपाने के लिए कैप, मास्क और फुल स्लीव टी-शर्ट पहनी है. हालांकि दुबे ट्रेन रवाना होने से पहले ठीक 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए थे. 

मुंबई में लेनी पड़ी पुलिस की मदद

शिवम दुबे ने बताया कि ट्रेन का सफर आराम से पूरा हो गया और कोई पहचान भी नहीं पाया. लेकिन उन्हें अंदाजा था कि मुंबई पहुंचने के बाद फैंस की काफी भीड़ हो सकती है. इसके लिए उन्होंने बोरिवली स्टेशन पर उतरने से पहले पुलिस से संपर्क कर लिया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

