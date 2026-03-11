टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद Shivam Dube को ट्रेन से क्यों लौटना पड़ा घर? जानें क्या हुआ ऐसा

Shivam Dube Travel in Train: शिवम दुबे और उनकी वाइफ अंजुम खान ने ट्रेन से सफर किया है. दोनों ही अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन से गए हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. भले ही उन्होंने टूर्नामेंट में न के बराबर गेंदबाजी की है. लेकिन अपने बल्ले से खूब चौके-छक्कों की बारिश की है. भारत ने लगातार दूसरी बार और तीसरा बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में नाबाद 26 रनों की पारी खेली थी. हालांकि अब खबर आ रही है कि शिवम दुबे और उनकी वाइफ अंजुम खान ने ट्रेन से सफर किया है. दोनों ही अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन से गए हैं. आइए जानते हैं कि दुबे के साथ ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन से घर जाना पड़ा है.

दुबे ने ट्रेन से क्यों किया सफर?

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, फाइनल जीतने के बाद शिवम दुबे को जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था. दरअसल, उनके घर पर चार साल का बेटा अयान और दो साल की बेटी मेहविश घर पर इंतजार कर रहे थे. दुबे और उनकी वाइफ अंजुम खान अहमदाबाद थे और उन्हें अपने बच्चों के पास लौटना था. अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली सभी फ्लाइट्स फुल थीं. ऐसे में वो अपने बच्चों से जल्द से जल्द मिलना चाहते थे. दुबे ने अपना वाइफ अंजुम खान और एक दोस्त के साथ सुबह 5.10 बजे वाली ट्रेन का टिकट बुक किया था. उन्हें 3rd AC में टिकट मिल गया था.

वाइफ अंजुम खान ने छुपाई दुबे की पहचान

शिवम दुबे ने ट्रेन से सफर किया, जिसके बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उन्हें पहचान न ले. लेकिन उनकी वाइफ अंजुम खान ने टीसी से भी दुबे की पहचान छुपाए रखी. ट्रेन पर सफर करने से पहले दुबे ने पहचान छुपाने के लिए कैप, मास्क और फुल स्लीव टी-शर्ट पहनी है. हालांकि दुबे ट्रेन रवाना होने से पहले ठीक 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए थे.

मुंबई में लेनी पड़ी पुलिस की मदद

शिवम दुबे ने बताया कि ट्रेन का सफर आराम से पूरा हो गया और कोई पहचान भी नहीं पाया. लेकिन उन्हें अंदाजा था कि मुंबई पहुंचने के बाद फैंस की काफी भीड़ हो सकती है. इसके लिए उन्होंने बोरिवली स्टेशन पर उतरने से पहले पुलिस से संपर्क कर लिया था.

