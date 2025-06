आईसीसी ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में काफी तनाव था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि दोनों देश एक दूसरे से क्रिकेट मैच भी नहीं खेलेंगे. लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा. आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और साथ ही पूरा शेड्यूल भी यहां देख सकते हैं.

कब और कहां खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला?

विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया है, जिसमें वेन्यू और कौनसी टीम किससे भिड़ेगी पूरी जानकारी दी है. बीसीसीआई ने शेड्यूल शेयर करते हुए आईसीसी को टैग किया है. दरअसल, भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें श्रीलंका के कोलंबो में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला भारत और पाकिस्तान का मैच होगा.

