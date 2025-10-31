'मेरे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं', फाइनल में पहुंचते ही कप्तान हरमनप्रीत कौर का पहला बयान आया सामने
IND-W vs AUS-W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने असंभव टारगेट को जीत में दर्ज कर दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का पहला बयान सामने आया है.
IND-W vs AUS-W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में आज का दिन बहुत बड़ा आज भारतीय महिला टीम ने 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की. इस खिताबी मुकाबले में पहुंचने के बाद टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का पहला बयान सामने आया है. आइए जानते है कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा.
असंभव टारगेट के जीत में बदला
टीम इंडिया ने इस असंभव टारगेट को हासिल करने के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के विजयी अभियान को भी रोकने का काम किया. सेमीफाइनल मुकाबले में मिली जीत के बाद दिए अपने बयान में कहा कि मैं "अपनी टीम पर काफी गर्व महसूस कर रही हूं. मेरे पास इस जीत को बयां करने के लिए शब्द नहीं है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने उस मुकाम को हासिल किया है जिसको लेकर हम पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे थे. हमने हेड कोच से बात की थी। हम दोनों को इस टीम पर बहुत गर्व है. हमें भरोसा है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति में कोई भी मैच जीत सकता है."
कुछ गलतियां भी हुई
इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि "कुछ गलतियाँ जरूर हुईं, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं. आज हम चाहते थे कि हर परिस्थिति में सब कुछ हमारे पक्ष में हो और खुद को टीम के लिए मौजूद रहने के लिए कहते रहे और यह हमारे काम आया. एक बार जब आप खेल से बाहर हो जाते हैं, तो वापसी करना मुश्किल होता है. मुझे पता है कि यह 50 ओवर्स का खेल है लेकिन आखिरी 5 ओवर ऐसे होते हैं जहां आपको बहुत सोच-समझकर खेलना होता है."
अभी एक मैच बाकी
हरमनप्रीत कौर कहती है कि "एक और मैच बाकी है. आज हम सभी ने अच्छा खेला और परिणाम से खुश हैं. लेकिन हमने अगले मैच के बारे में बात करना शुरू कर दिया है, इससे पता चलता है कि हम कितने केंद्रित हैं और वर्ल्ड कप जीतने के लिए कितने उत्सुक हैं. घरेलू दर्शकों के सामने वर्ल्ड कप में खेलना खास होता है, और हम अपने प्रशंसकों और परिवारों को कुछ वापस देना चाहते हैं."
