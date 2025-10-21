Womens ODI Rankings: ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, स्मृति मंधाना नंबर-1 पर बरकरार; दिप्ती शर्मा को भी हुआ बंपर फायदा

क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?
क्रिकेट
Womens ODI Rankings: स्मृति मंधाना आईसीसी की मंगलवार को जारी हुई महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर बनी हुई हैं. आप यहां लेटेस्ट आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग देख सकते हैं.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की मंगलवार को जारी हुई महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर बनी हुई हैं. उन्होंने इंग्लैंड की कप्तान नेट स्किवर ब्रंट पर 83 अंक की बढ़त बना ली है. गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एकलेस्टोन शीर्ष पर हैं. स्मृति ने मौजूदा वर्ल्ड कप में लगातार अर्धशतक बनाए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर में पिछले मैच में हार के दौरान 88 रन की पारी खेली थी.
स्मृति मंधाना ने हालही में शानदार प्रदर्शन किया है. इस बाएं हाथ की बल्लेबाज को वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए सितंबर 2025 के लिए आईसीसी की महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर भी चुना गया था. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली वर्ल्ड कप में लगातार शतकों के दम पर एक स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर हैं. फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स नौवें स्थान पर हैं. उन्होंने अपने बल्ले से अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर शीर्ष 10 में अपनी जगह मजबूत की है.
आपको बता दें कि टॉप 10 के बाहर भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 15वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड 17वें स्थान पर और इंग्लैंड की अनुभवी हीथर नाइट 18वें पायदान पर पहुंच गई हैं. सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में बल्ले से शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.
गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड कप में अब तक पांच मैच में 13 विकेट ले लिए हैं. हालांकि रैंकिंग में उन्हें तीन स्थान का फायदा हुआ है. अब दीप्ति ने तीसरा स्थान हासिल किया है. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एलेना किंग सातवें स्थान पर हैं, जबकि पाकिस्तान की तीन खिलाड़ियों नशरा संधू 11वें स्थान पर, सादिया इकबाल 14वें स्थान पर और फातिमा सना 24वें स्थान पर पहुंच गई हैं.
फातिमा ने वनडे ऑलराउंडर की सूची में अपनी स्थिति मजबूत की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर टॉप पर हैं. फातिमा 15वें स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू 7वें पायदान पर है. उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है.
