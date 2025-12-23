दिल्ली कैपिटल्स ने लिया बड़ा फैसला, टूर्नामेंट से पहले बदला कप्तान; जानें किसे सौंपा जिम्मा

DC New Captain for WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 सत्र से पहले भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया.

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 सत्र से पहले भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया. रोड्रिग्स ने हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली थी.

कप्तान बनने के बाद रोड्रिग्स ने दिया बयान

रोड्रिग्स ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान बनना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है. मैं टीम के मालिकों और सपोर्ट स्टाफ की आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे इस टीम का नेतृत्व करने का मौका दिया. विश्व कप जीतना और अब महिला प्रीमियर लीग के पहले सत्र से मेरे दिल में खास जगह रखने वाली फ्रेंचाइजी में यह शानदार अवसर मिलना मेरे और मेरे परिवार के लिए सचमुच एक सपने जैसा साल रहा है.

उन्होंने आगे कहा, मैंने पिछले तीन वर्षों में बहुत कुछ सीखा है और दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने कुछ बेहतरीन पल साझा किए हैं. हमारे पास एक मजबूत टीम है और मैं मैदान में उतरने के लिए उत्सुक हूं. क्योंकि हम एक बहुत ही सफल सत्र की उम्मीद कर रहे हैं. हम उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जो पिछले तीन वर्षों से हमसे दूर रहा है. दिल्ली कैपिटल्स 10 जनवरी को नवी मुंबई में डब्ल्यूपीएल 2026 के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी.

ऐसा रहा रोड्रिग्स का करियर

रोड्रिग्स ने 113 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 14 अर्धशतक की मदद से 2,444 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.93 है. उन्होंने भारत के लिए 59 वनडे मैच में 3 शतक और 8 अर्धशतक सहित 1,749 रन बनाए हैं. वहीं उन्होंने महिला प्रीमियर लीग के 27 मैचों में 3 अर्धशतक की मदद से 507 रन बनाए हैं.

