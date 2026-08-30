Asia Cup 2026: एशिया कप में कब होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला? जानें कैसा है टीम इंडिया का शेड्यूल

Women's Asia Cup 2026 Team India Schedule: महिला एशिया कप 2026 में भारत और थाईलैंड के बीच रविवार 30 अगस्त को मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला खेला जाना है.

महिला एशिया कप 2026 का आगाज शुक्रवार 28 अगस्त से हुआ है, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. इस इवेंट की मेजबानी यूएई कर रहा है और इसका पहला मुकाबला हांगकांग और थाईलैंड खेला गया था. वहीं रविवार 30 अगस्त, 2026 को भारत और थाईलैंड के बीच खेला जाएगा. इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच भी मुकाबला खेला जाना है. आइए जानते हैं कि एशिया कप 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल कैसा है.

कितनी टीमों ने एशिया कप में लिया हिस्सा?

महिला एशिया कप का ये 10वां संस्करण खेला जा रहा है, जबकि टी20 फॉर्मेट का ये छठा संस्करण हैं. ये टूर्नामेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक खेला जाएगा. एशिया कप 2026 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. एक ग्रुप ए में हांगकांग, भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमें है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, यूएई, इंडोनेशिया और बांग्लादेश टीम शामिल हैं. इन सभी टीमों के बीच कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे.

कब खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला?

महिला हो या पुरुष, फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब वो चाहे एशिया कप हो या आईसीसी इवेंट. महिला एशिया कप 2026 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच शनिवार 5 सितंबर, 2026 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा, जबकि इसका टॉस 7.30 बजे होगा.

महिला एशिया कप 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल

भारत बनाम थाईलैंड- 30 अगस्त, दुबई- रात 8 बजे से

भारत बनाम हांगकांग -3 सितंबर, दुबई- रात 8 बजे से

भारत बनाम पाकिस्तान -5 सितंबर, दुबई- रात 8 बजे से

एशिया कप 2026 के लिए भारत का फुल स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, भारती फुलमाली, रेणुका सिंह, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, प्रतीक रावल, क्रान्ति गौड़, श्री चरणी, कमालिनी (विकेटकीपर) और प्रेमा रावत.