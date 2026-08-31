महिला एशिया कप 2026 के बीच दीप्ति शर्मा ने नाम जुड़ी खास उपलब्धि, ऐसा करने वाली बनीं पहली गेंदबाज

Deepti Sharma Records: थाईलैंड के खिलाफ दीप्ति ने 1.1 ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए. खास बात ये रही कि उन्होंने 7 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया और एक ओवर उनका मेडन रहा था.

महिला एशिया कप 2026 में टीम इंडिया ने अपना पहला मुकाबला थाईलैंड के खिलाफ खेला था, जिसे भारतीय टीम ने 94 रनों से विशाल जीत हासिल की है. इस मैच में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के नाम एक खास उपलब्धि हासिल की है. थाईलैंड के खिलाफ दीप्ति ने 1.1 ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए. खास बात ये रही कि उन्होंने 7 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया और एक ओवर उनका मेडन रहा था. इतना ही नहीं, दीप्ति शर्मा ऐसा करने वाली पहली गेंदबाज भी बन गई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसे रिकॉर्ड को अपने नाम किया है.

दीप्ति शर्मा ने नाम जुड़ी खास उपलब्धि

दीप्ति शर्मा ने थाईलैंड के सामने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 1.1 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट चटकाए. तीन विकेट चटकाने के साथ ही दीप्ति टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. दीप्ति क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 171 विकेट ले चुकी हैं. उन्होंने इस मामले में थाईलैंड की गेंदबाज थिपाचा पुथावोंग को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 170 विकेट दर्ज हैं. इस लिस्ट में 164 विकेट लेकर रवांडा की गेंदबाज हेनरीट इशिम्वे तीसरे नंबर पर काबिज हैं.

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज (ऑलओवर)

दीप्ति शर्मा- 171 विकेट

थिपाचा पुत्थवॉन्ग- 170 विकेट

हेनरिएट इशिम्वे - 164 विकेट

सोफी एक्लेस्टोन- 154 विकेट

कैरी चेन- 153 विकेट

इस रिकॉर्ड को भी किया अपने नाम

इसके साथ ही दीप्ति भारत की ओर टी20 इंटरनेशनल में तीन या उससे ज्यादा विकेट लेते हुए सबसे बेस्ट स्पेल फेंकने वाली गेंदबाज भी बनीं हैं. दीप्ति ने बिना कोई रन दिए 3 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने इस मामले में रेणुका सिंह को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2022 में 5 रन देकर 3 विकेट झटके थे.

ऐसा रहा भारत-थाईलैंड मुकाबला

महिला एशिया कप 2026 के अपने पहले मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे. टीम के लिए शेफाली वर्मा ने 36 गेंदों में 64 रनों की ताबड़ातोड़ पारी खेली. इसके जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवरों में 65 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए दीप्ति शर्मा और नंदनी सिंह ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट और क्रांति गौड़ ने 1 विकेट अपने नाम किया.