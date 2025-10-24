एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को महिला क्रिकेटर्स के सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया है और मुंबई क्रिकेट संघ से एक अपील की है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को महिला क्रिकेटर्स के सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया है और मुंबई क्रिकेट संघ से एक अपील की है. उनका कहना है कि मुंबई क्रिकेट संघ को डायना एडुल्जी जैसी महिला क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देनी चाहिए, जो देश का इंटरनेशनल लेवल पर अपना योगदान दे चुके हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पवार ने महिला क्रिकेटर्स को लेकर दिया बयान

वानखेड़े स्टेडियम में एमसीए के योगदानकर्ताओं को समर्पित एक नए लॉन के उद्घाटन के मौके पर शरद पवार ने कहा कि "जब मैं आईसीसी और बीसीसीआई के साथ काम कर रहा था. तब मैंने महिला क्रिकेट के लिए कड़ा रुख अपनाया था. डायना एडुल्जी जैसी खिलाड़ियों ने सालों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब समय आ गया है कि संघ उनके काम को उचित तरीके से मान्यता दे."

भारत में खेला जा रहा है वर्ल्ड कप 2025

आपको बता दें कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में है. दरअसल, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच काफी लंबे समय से खटास है. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालत और बिगड़ गई है. इसी वजह से पाकिस्तान के सभी मुकाबले श्रीलंका में आयोजित हो रहे हैं.

ऐसा रहा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और चौथी टीम बन गई है. टीम ने 6 मैचों में से 3 मुकाबले जीते हैं और इतनी ही हारे हैं. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाल जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. जबकि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है.

