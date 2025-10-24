FacebookTwitterYoutubeInstagram
UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

Jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के परिणाम जारी, जानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कौन रहा आगे

Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन

चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय

कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा

एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को महिला क्रिकेटर्स के सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया है और मुंबई क्रिकेट संघ से एक अपील की है.

मोहम्मद साबिर

Oct 24, 2025, 08:46 PM IST

एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

sharad pawar

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को महिला क्रिकेटर्स के सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया है और मुंबई क्रिकेट संघ से एक अपील की है. उनका कहना है कि मुंबई क्रिकेट संघ को डायना एडुल्जी जैसी महिला क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देनी चाहिए, जो देश का इंटरनेशनल लेवल पर अपना योगदान दे चुके हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पवार ने महिला क्रिकेटर्स को लेकर दिया बयान

वानखेड़े स्टेडियम में एमसीए के योगदानकर्ताओं को समर्पित एक नए लॉन के उद्घाटन के मौके पर शरद पवार ने कहा कि "जब मैं आईसीसी और बीसीसीआई के साथ काम कर रहा था. तब मैंने महिला क्रिकेट के लिए कड़ा रुख अपनाया था. डायना एडुल्जी जैसी खिलाड़ियों ने सालों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब समय आ गया है कि संघ उनके काम को उचित तरीके से मान्यता दे."

भारत में खेला जा रहा है वर्ल्ड कप 2025

आपको बता दें कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में है. दरअसल, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच काफी लंबे समय से खटास है. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालत और बिगड़ गई है. इसी वजह से पाकिस्तान के सभी मुकाबले श्रीलंका में आयोजित हो रहे हैं. 

ऐसा रहा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और चौथी टीम बन गई है. टीम ने 6 मैचों में से 3 मुकाबले जीते हैं और इतनी ही हारे हैं. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाल जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. जबकि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

