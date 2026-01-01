FacebookTwitterYoutubeInstagram
J&K चैंपियंस लीग में फिलिस्तीनी झंडे पर विवाद, आयोजक जाहिद भट्ट से पुलिस की पूछताछ | स्विट्जरलैंड में नये साल पर बार में हुए धमाके में 40 लोगों की मौत

क्या अब होगी सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी? विजय हजारे ट्रॉफी में 75 गेंदों में ठोके 157 रन

6,6,6,6,6,6... SA20 में शेरफेन रडरफोर्ड ने ठोके लगातार 6 छक्के, 28 गेंदों में बना डाले 83 रन

भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों की सूची का आदान-प्रादान, कैदियों लिस्ट भी एक दूसरे को सौंपी

दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीयों का नाम

Vande Bharat Sleeper coach का इंतजार खत्म! इस रूट पर फर्राटे से भरेगी रफ्तार, यहां जाने पूरी डिटेल

क्रिकेट

क्रिकेट

क्या अब होगी सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी? विजय हजारे ट्रॉफी में 75 गेंदों में ठोके 157 रन

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रनों की पारी खेलने के बाद टीम से बाहर चल रहे हैं. हालांकि सरफराज घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 01, 2026, 04:15 PM IST

Sarfaraz Khan 

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रनों की पारी खेलने के बाद टीम से बाहर चल रहे हैं. हालांकि सरफराज घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन उनकी वापसी टीम इंडिया में नहीं हो पा रही है. वहीं साल के आखिरी दिन भी सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है, जिसके बाद बीसीसीआई सिलेक्शन कमिटी उनपर नजरे डाल सकती है. लेकिन सवाल ये है कि क्या अब इस प्रदर्शन के बाद भी उनकी वापसी क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि टीम इंडिया का मीडिल ऑर्डर काफी खराब प्रदर्शन कर रहा है. 

56 गेंदों में सरफराज ने ठोका शतक

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म में रहे सरफराज ने 56 गेंद में शतक पूरा किया जो उनका लिस्ट ए क्रिकेट में तीसरा शतक था. मुंबई ने इसकी मदद से 8 विकेट पर 444 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गोवा को नौ विकेट पर 357 रन पर रोक दिया. सरफराज ने विजय हजारे ट्रॉफी में 31 दिसंबर बुधवार को 75 गेंद में 14 छक्कों की मदद से 157 रन की विस्फोटक पारी खेलकर 2025 का अंत शानदार अंदाज में किया, जिसकी बदौलत मुंबई की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में गोवा को 87 रन से हराकर नॉकआउट चरण के करीब पहुंच गई.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म में रहे सरफराज ने 56 गेंद में शतक पूरा किया जो उनका लिस्ट ए क्रिकेट में तीसरा शतक था। मुंबई ने इसकी मदद से आठ विकेट पर 444 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गोवा को नौ विकेट पर 357 रन पर रोक दिया. ये ग्रुप लीग में मुंबई की लगातार चौथी जीत है. अब बचे हुए तीन मैच में से एक और जीत उसे निश्चित रूप से क्वार्टर-फाइनल में पहुंचा देगी.

स्पिनर्स के खिलाफ दमदार प्रदर्शन

सरफराज ने 14 छक्कों में से 10 ऑफ स्पिनर ललित यादव और बाएं हाथ के स्पिनर दर्शन मिसाल के खिलाफ लगाए. सरफराज ने ललित पर 4 और मिसाल पर 6 छक्के जड़े. सरफराज 42वें ओवर में आउट हुए और लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाने से चूक गए. इसके बावजूद मुंबई ने रन गति कम नहीं होने दी और अंतिम 8 ओवरों में 100 से अधिक रन बनाए. मुशीर खान (60 रन), हार्दिक तामोरे (53 रन), शम्स मुलानी (22 रन), तनुष कोटियन (नाबाद 23 रन) और कप्तान शार्दुल ठाकुर (27 रन) ने भी तेज बल्लेबाजी की, जिससे मुंबई टीम ने कुल 35 चौके और 25 छक्के लगाए.

