क्रिकेट

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 को कवर कर पाएंगे बांग्लादेशी पत्रकार? ICC ने किया बड़ा खुलासा

ICC on Bangladeshi Journalist: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. लेकिन इस इवेंट को बांग्लादेशी पत्रकार कवर करेंगे या नहीं. आप यहां पूरी जानकारी जान सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 27, 2026, 04:58 PM IST

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 को कवर कर पाएंगे बांग्लादेशी पत्रकार? ICC ने किया बड़ा खुलासा

ICC on Bangladeshi Journalist

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. अब आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगी. आईसीसी ये कदम बांग्लादेश के बेमतलब की जिद को लेकर किया है. हालांकि टीम बाहर होने के बाद भी बांग्लादेशी पत्रकार इस इवेंट को कवर करना चाहते हैं, जिसको लेकर वो अवेदन कर रहे हैं. लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाहर होने के बाद अब फैंस के मन में ये है कि क्या आईसीसी बांग्लादेशी पत्रकारों को वर्ल्ड कप कवर करने की मंजूरी देगी या नहीं. इसपर आईसीसी ने खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं कि आईसीसी ने इसे लेकर क्या कहा है. 

आईसीसी बांग्लादेशी पत्रकारों को देगी मंजूरी?

आईसीसी सूत्रों ने पीटीआई से कहा, "प्रक्रिया पर फिर से काम किया जा रहा है. क्योंकि अनुरोध की संख्या और कार्यक्रम में बदलाव हुआ है. एक्रिडिटेशन सूची उसी हिसाब से तैयार की जा रही हैं. बांग्लादेश के कुछ पत्रकारों ने अपनी टीम के टूर्नामेंट से हटने के बावजूद टूर्नामेंट कवर करने में दिलचस्पी दिखाई थी और इसके लिए उन्हें मंजूरी मिलनी शुरू हो भी गई है. अगर आप देश के कोटे के हिसाब से देखें तो आप 40 से ज्यादा को अनुमति नहीं दे सकते. आईसीसी घरेलू बोर्ड की सिफारिशों के हिसाब से चलता है और उसी के अनुसार आवेदन पर फैसला लेता है."

कितने बांग्लादेशी पत्रकारों ने किया आवेदन?

ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया समिति चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा कि उन्होंने इस मामले को आईसीसी के समक्ष उठाया है. बांग्लादेश के लगभग 80-90 पत्रकारों ने मीडिया एक्रिडिटेशन के लिए अनुरोध किया था और सूत्रों ने कहा कि भले ही उनकी टीम आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही होती, तब भी सभी के अनुरोध को पूरा नहीं किया जा सकता था.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया समिति चेयरमैन अमजद हुसैन ने ढाका में पत्रकारों से कहा, "ये फैसला कल ही आया और हमने जानने की कोशिश की है. स्पष्टीकरण मांगा गया है. ये एक अंदरूनी और गोपनीय मामला है. लेकिन संक्षेप में कहें तो हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों किया गया. मैंने आठ से नौ आईसीसी विश्व कप कवर किए हैं. ये पहली बार था जब मेरा आवेदन खारिज हुआ. हम फिर से अप्लाई करने से पहले बीसीबी से स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

