FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

India-EU FTA: 263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

KL Rahul on Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बयान की वजह से काफी सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर बातचीत की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 27, 2026, 04:12 PM IST

क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

KL Rahul

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बयान की वजह से काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल, केएल राहुल ने इस बार अपनी रिटायरमेंट को लेकर बातचीत की है. उन्होंने बताया है कि एक समय था कि जब वो संन्यास के बारे में सोच रहे हैं. इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन से बात करते हुए राहुल ने अपनी रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया है. टी20 टीम से दूर चल रहे राहुल अब केवल टेस्ट और वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. आइए जानते हैं कि राहुल ने संन्यास पर लेकर क्या बोला है. 

भारत की टेस्ट और वनडे टीमों के प्रमुख खिलाड़ी  राहुल ने पीटरसन से उनके यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैंने इसके बारे में सोचा है. मुझे नहीं लगता कि ये संन्यास लेना इतना मुश्किल होगा. अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो जब समय आएगा तब इसे टालने का कोई मतलब नहीं होगा. निश्चित तौर पर इसमें अभी कुछ समय लगेगा. बस चुपचाप खेलना छोड़ दो, जो कुछ तुम्हारे पास है. उसका आनंद लो. तुम्हारा परिवार भी है. इसलिए बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे. यही सबसे कठिन है. इसलिए मैं खुद को यही समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं.

राहुल ने कहा, "हमारे देश में क्रिकेट चलता रहेगा. दुनिया भर में क्रिकेट चलता रहेगा. जीवन में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं और मुझे लगता है कि ये सोच मेरी हमेशा से रही है, लेकिन जब से मैं पिता बना हूं तब से जीवन के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया है. यही मेरी सोच है. ऐसा भी समय था, जब मैं चोटिल हो गया. मुझे कई बार चोट लगी है और यही सबसे मुश्किल चुनौती होती है. ये वो दर्द नहीं है जो फिजियोथेरेपिस्ट या सर्जन आपको देते हैं. ये मानसिक द्वंद्व है, जहां आपका मन हार मान लेता है, जब ऐसा बार-बार होता है, तो आपका मन सोचने लगता है, तुमने बहुत कुछ कर लिया है. तुम भाग्यशाली रहे हो कि क्रिकेट ने तुम्हें पर्याप्त पैसा दिया है. तुम इससे आगे कई साल गुजार सकते हो."

रणजी ट्रॉफी खेलेंगे केएल राहुल

टी20 टीम से केएल राहुल काफी लंबे समय से दूर चल रहे हैं. लेकिन टेस्ट और वनडे में उनकी जगह पर्मानेंट हैं. इतना ही नहीं अगर टीम का कप्तान चोटिल होता है, तो राहुल कभी कभार कप्तानी भी करते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल ने कप्तानी की थी और टीम ने वनडे सीरीज अपने नाम की थी. वहीं अब राहुल घरेलू क्रिकेट भी खेलने वाले हैं. राहुल गुरुवार को मोहाली में पंजाब के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में कर्नाटक की ओर से खेलेंगे.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?
शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?
अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप अपने अधिकार जानते हैं?
अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार
कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड
कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State
Padma Awards 2026 में किस राज्य ने मारी बाजी? जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आया आपका State
MORE
Advertisement
धर्म
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
Today Horoscope 26 January: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement