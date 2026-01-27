क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

KL Rahul on Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बयान की वजह से काफी सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर बातचीत की है.

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बयान की वजह से काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल, केएल राहुल ने इस बार अपनी रिटायरमेंट को लेकर बातचीत की है. उन्होंने बताया है कि एक समय था कि जब वो संन्यास के बारे में सोच रहे हैं. इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन से बात करते हुए राहुल ने अपनी रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया है. टी20 टीम से दूर चल रहे राहुल अब केवल टेस्ट और वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. आइए जानते हैं कि राहुल ने संन्यास पर लेकर क्या बोला है.

भारत की टेस्ट और वनडे टीमों के प्रमुख खिलाड़ी राहुल ने पीटरसन से उनके यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैंने इसके बारे में सोचा है. मुझे नहीं लगता कि ये संन्यास लेना इतना मुश्किल होगा. अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो जब समय आएगा तब इसे टालने का कोई मतलब नहीं होगा. निश्चित तौर पर इसमें अभी कुछ समय लगेगा. बस चुपचाप खेलना छोड़ दो, जो कुछ तुम्हारे पास है. उसका आनंद लो. तुम्हारा परिवार भी है. इसलिए बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे. यही सबसे कठिन है. इसलिए मैं खुद को यही समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं.

राहुल ने कहा, "हमारे देश में क्रिकेट चलता रहेगा. दुनिया भर में क्रिकेट चलता रहेगा. जीवन में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं और मुझे लगता है कि ये सोच मेरी हमेशा से रही है, लेकिन जब से मैं पिता बना हूं तब से जीवन के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया है. यही मेरी सोच है. ऐसा भी समय था, जब मैं चोटिल हो गया. मुझे कई बार चोट लगी है और यही सबसे मुश्किल चुनौती होती है. ये वो दर्द नहीं है जो फिजियोथेरेपिस्ट या सर्जन आपको देते हैं. ये मानसिक द्वंद्व है, जहां आपका मन हार मान लेता है, जब ऐसा बार-बार होता है, तो आपका मन सोचने लगता है, तुमने बहुत कुछ कर लिया है. तुम भाग्यशाली रहे हो कि क्रिकेट ने तुम्हें पर्याप्त पैसा दिया है. तुम इससे आगे कई साल गुजार सकते हो."

रणजी ट्रॉफी खेलेंगे केएल राहुल

टी20 टीम से केएल राहुल काफी लंबे समय से दूर चल रहे हैं. लेकिन टेस्ट और वनडे में उनकी जगह पर्मानेंट हैं. इतना ही नहीं अगर टीम का कप्तान चोटिल होता है, तो राहुल कभी कभार कप्तानी भी करते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल ने कप्तानी की थी और टीम ने वनडे सीरीज अपने नाम की थी. वहीं अब राहुल घरेलू क्रिकेट भी खेलने वाले हैं. राहुल गुरुवार को मोहाली में पंजाब के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में कर्नाटक की ओर से खेलेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.