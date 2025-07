Wiaan Mulder Create History: वियान मुल्डर ने रचा इतिहास, जानबूझकर नहीं बनाए 34 रन वर्ना टूट जाता ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज वियान मुल्डर ने तिहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने 334 गेंदों में नाबाद 367 रन बनाए. मुल्डर ने पारी के दौरान 49 चौके और चार गगनचुंबी छक्के जड़े. केशव महाराज की गैरमौजूदगी में वियान मुल्डर को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई. टेस्ट में पहली बार कप्तानी कर रहे 27 वर्षीय ऑलराउंडर ने नाबाद 367 रन बनाए. मुल्डर दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी बल्लेबाज की ओर से यह स्कोर अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. हालांकि ब्रायन लारा के 400 रन

वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन 264 रन बनाए. जो किसी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा टेस्ट के पहले दिन बनाया गया सर्वाधिक स्कोर और विश्व में ओपनिंग डे पर दूसरा सर्वाधिक स्कोर है. दूसरे दिन उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी जारी रखी और 297 गेंदों में तिहरा शतक (300 रन) पूरा किया. जो टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे तेज तिहरा शतक है. इस उपलब्धि के साथ वे हाशिम अमला के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बने.

