WI vs ZIM Highlights: वेस्टइंडीज ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत, जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया

क्रिकेट

WI vs ZIM Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने 107 रनों से जीत लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 23, 2026, 10:59 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने 107 रनों से जीत लिया है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है. वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले खेलते हुए 254 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.4 ओवरों में 147 रन पर ही ऑलआउट हो गई. इस मैच में कैरिबियन बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने 35 गेंदों में 250 के स्ट्राइक-रेट से 84 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 छक्कों भी ठोके.   

जिम्बाब्वे को मिला था 255 रनों का लक्ष्य

जिम्बाब्वे को सामने 255 रनों का पहाड़ लक्ष्य का पीछा करने उतरी और सिर्फ 147 रनों पर ही ढेर हो गई. टीम के लिए ब्रैड इवांस ने सबसे बड़ी 43 रनों की पारी खेली. इसके अलावा डियोन मेयर्स ने 28 और सिकंदर रजा ने 27 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. 

टीम के लिए मारूमानी 14, ब्रयान बेनेट 5, रियान बर्ल 0, टोनी 14, मुसेकिवा 0, ग्रीम क्रीमर 0, मुजरबानी 0 और नगारवा नाबाद 7 रन बना सके. हालांकि इस विशाल हार के बाद जिम्बाब्वे का नेट रनरेट काफी खराब हो गया है, जिसके बाद उनपर सुपर-8 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. 

वेस्टइंडीज ने जीती दूसरी सबसे बड़ी जीत

वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है. इससे पहले 2024 टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने उगांडा को 134 रनों से हराया था. जो टी20 वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. वहीं जिम्बाब्वे को 107 रनों से हराकर वेस्टइंडीज न अपनी दूसरी और दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी जीत हासिल की है. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

जिम्बाब्वे के लिए रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2-2 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा ब्रैड इवांस और ग्रीम क्रेमर ने 1-1 विकेट लिया है. वहीं वेस्टइंडीज के लिए गुडाकेश मोती ने 4 विकेट, अकील हुसैन 3 विकेट लिया है. मैथ्यू फोर्ड और जेसन होल्डर ने 1-1 विकेट लिया है. 

ऐसी रही वेस्टइंडीज की पारी

वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. टीम के लिए शिमरोन हेटमायर ने 34 गेंदों में 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 85 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा रैवमैन पवेल ने 35 गेंदों में 59 रन बनाए. ब्रेंडन किंग 9, शाई होप 14, शरफेन रदरफोर्ड नाबाद 31, रोमारियो शेफर्ड 21, जेसन होल्डर 13 और मैथ्यू फोर्ड नाबाद 1 रन बनाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

