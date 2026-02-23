FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

WI vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ Shimron Hetmyer ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

Shimron Hetmyer Fastest Fifty: शिमरोन हेटमायर ने 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था और महारिकॉर्ड बनाया है. इसी के साथ ही हेटमायर ऐसा करने वाले पहले कैरिबियन बल्लेबाज बन गए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 23, 2026, 11:44 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में सोमवार 23 फरवरी को वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला गया था. कैरिबियन टीम ने पहले खेलते हुए 254 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे 17.4 ओवरों में 147 रन पर ही ऑलआउट हो गई. इस मैच में शिमरोन हेटमायर ने 35 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इस दौरान हेटमायर ने 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था और महारिकॉर्ड बनाया है. इसी के साथ ही हेटमायर ऐसा करने वाले पहले कैरिबियन बल्लेबाज बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने किस रिकॉर्ड को तोड़ा और कौनसा महारिकॉर्ड अपने नाम किया है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ शिमरोन हेटमायर ने शुरुआत से ही दमदार शॉट्स लगाए. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड भी अब हेटमायर के नाम दर्ज हो गया है.

हेटमायर ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

शिमरोन हेटमायर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है. इसी वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलते हुए हेटमायर ने 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. हेटमायर की तूफानी बल्लेबाजी के आगे जिम्बाब्वे का गेंदबाजी अटैक बेबस नजर आया. टूर्नामेंट में कैरेबियाई बल्लेबाज अब तक कमाल की फॉर्म में नजर आया है. इससे पहले खेले 4 मुकाबलों में वो 159 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 145 रन जड़ चुके हैं.

हालांकि टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 12 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान शाई होप भी 12 गेंदों में 14 रन बनाने के बाद ब्रैड इवांस का शिकार बने.

ऐसा रहा वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे मुकाबला

वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. टीम के लिए शिमरोन हेटमायर ने 34 गेंदों में 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से 85 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा रैवमैन पवेल ने 35 गेंदों में 59 रन बनाए. ब्रेंडन किंग 9, शाई होप 14, शरफेन रदरफोर्ड नाबाद 31, रोमारियो शेफर्ड 21, जेसन होल्डर 13 और मैथ्यू फोर्ड नाबाद 1 रन बनाया.

जिम्बाब्वे को सामने 255 रनों का पहाड़ लक्ष्य का पीछा करने उतरी और सिर्फ 147 रनों पर ही ढेर हो गई. टीम के लिए ब्रैड इवांस ने सबसे बड़ी 43 रनों की पारी खेली. इसके अलावा डियोन मेयर्स ने 28 और सिकंदर रजा ने 27 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे.

