NMMS Result 2026 Maharashtra: MSCE पुणे ने जारी की 8वीं कक्षा की स्कॉलरशिप के लिए मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

125 से अधिक फिल्मों की स्क्रीनिंग... दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जानें कब से हो रहा शुरू

WI vs SA Pitch Report: अफ्रीका-वेस्टइंडीज मैच में मिलेगी दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम, जानें कैसा है अहमदाबाद की पिच का हाल

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

WI vs SA Pitch Report: अफ्रीका-वेस्टइंडीज मैच में मिलेगी दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम, जानें कैसा है अहमदाबाद की पिच का हाल

WI vs SA Pitch Report in Hindi: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच 26 फरवरी गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 25, 2026, 07:28 PM IST

WI vs SA Pitch Report: अफ्रीका-वेस्टइंडीज मैच में मिलेगी दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम, जानें कैसा है अहमदाबाद की पिच का हाल

WI vs SA Pitch Report

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच 26 फरवरी गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है. ये मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी जरूरी है. क्योंकि जीतने वाली टीम सीधा सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगी. ऐसे में दोनों ही टीम जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाली हैं. हालांकि इस मैच में पिच अहम किरदान निभाएगा. आइए जानते हैं कि गेंदबाज या बल्लेबाज अहमदाबाद की पिच पर किसका बोलबाला रहता है. 

अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है. यहां पर उछाल है, जिससे शॉट खेलने में आसानी होती है. साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ इसी मैदान पर मैच खेला था और 180 प्लस स्कोर बनाया था, जिसके बाद टीम ने 76 रनों से जीत हासिल की थी. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ अफ्रीका टॉस जीतकर 180 प्लस रन बनाना चाहेगी, जिसके बाद टारगेट का पीछा करना आसान नहीं होता है, तो वेस्टइंडीज के लिए मुश्किल हो सकती है. वहीं शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलती है. 

कैसे हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका ने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वेस्टइंडीज ने 15 मैच और वेस्टइंडीज ने 14 मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अफ्रीका के सामने वेस्टइंडीज तगड़ा परफॉर्म करती है. लेकिन अफ्रीका भी पीछे नहीं है और दोनों की कड़ी टक्कर होती है. इस बार भी दोनों टीमों के बीच कड़ी जंग देखने को मिल सकती है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

वेस्टइंडीज- शाई होप (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
