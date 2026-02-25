WI vs SA Pitch Report: अफ्रीका-वेस्टइंडीज मैच में मिलेगी दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम, जानें कैसा है अहमदाबाद की पिच का हाल

WI vs SA Pitch Report in Hindi: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच 26 फरवरी गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच 26 फरवरी गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है. ये मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी जरूरी है. क्योंकि जीतने वाली टीम सीधा सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगी. ऐसे में दोनों ही टीम जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाली हैं. हालांकि इस मैच में पिच अहम किरदान निभाएगा. आइए जानते हैं कि गेंदबाज या बल्लेबाज अहमदाबाद की पिच पर किसका बोलबाला रहता है.

अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है. यहां पर उछाल है, जिससे शॉट खेलने में आसानी होती है. साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ इसी मैदान पर मैच खेला था और 180 प्लस स्कोर बनाया था, जिसके बाद टीम ने 76 रनों से जीत हासिल की थी. ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ अफ्रीका टॉस जीतकर 180 प्लस रन बनाना चाहेगी, जिसके बाद टारगेट का पीछा करना आसान नहीं होता है, तो वेस्टइंडीज के लिए मुश्किल हो सकती है. वहीं शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलती है.

कैसे हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका ने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वेस्टइंडीज ने 15 मैच और वेस्टइंडीज ने 14 मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अफ्रीका के सामने वेस्टइंडीज तगड़ा परफॉर्म करती है. लेकिन अफ्रीका भी पीछे नहीं है और दोनों की कड़ी टक्कर होती है. इस बार भी दोनों टीमों के बीच कड़ी जंग देखने को मिल सकती है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

वेस्टइंडीज- शाई होप (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.