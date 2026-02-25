FacebookTwitterYoutubeInstagram
'अहमदाबाद में हर बार पिच अलग...' वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले केशव महाराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर दिया बयान

Keshav Maharaj on Narendra Modi Stadium Pitch: मैच से पहले केशव महाराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में की पिच को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो काफी हैरान करने वाला है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 25, 2026, 10:00 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाना है. इस मैच में सेमीफाइनलिस्ट टीम भी मिल जाएगी. लेकिन इस मैच से पहले केशव महाराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में की पिच को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो काफी हैरान करने वाला है. उनका मानना है कि अहमदाबाद में जितने भी मैच खेल ले, हमेशा पिच अलग हो जाती है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अहमदाबाद की पिच को लेकर क्या कहा है. 

केशव महाराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले पत्रकारों से कहा, "यात्रा नहीं करना अच्छा है, लेकिन पिच के लिहाज से हर मैच बहुत अलग रहा है. हमने यहां जो चार मैच खेले हैं, उनमें परिस्थितियां लगातार बदलती रही हैं. मुझे नहीं लगता है कि इससे हमें बड़ा फायदा मिल रहा है. हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम जल्द से जल्द परिस्थितियों से सामंजस्य से बिठाकर अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें."

उन्होंने कहा, "प्रतियोगिता की संभवत सर्वश्रेष्ठ टीम को हराने के बाद टीम में काफी जोश और उत्साह है. लेकिन हम अति उत्साहित नहीं हो रहे हैं. अभी इस टूर्नामेंट में बहुत क्रिकेट खेलना बाकी है. हमें अपनी गलतियों से सबक लेना है, चीजों को बेहतर करना है और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना है. भारत के खिलाफ मैच बहुत महत्वपूर्ण था. वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. हमें अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी. हम जानते हैं कि विस्फोटक बल्लेबाजी के मामले में वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं."

महाराज ने आगे कहा, "उनके पास फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हैं और ऐसे गेंदबाज हैं जो उनका पूरा साथ दे रहे हैं. हमें सरल और सहज रणनीति बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा. टूर्नामेंट के इस चरण में ये एक बहुत बड़ा मैच है. अगर हम जीत जाते हैं, तो हमें सेमीफाइनल में जगह मिल जाएगी. वेस्टइंडीज इस तरह के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करता रहा है. इसलिए उन्हें हल्के से नहीं लिया जा सकता है."

