WI vs SA Highlights: साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह, वेस्टइंडीज की हार से भारतीय फैंस में खुशी की लहर

WI vs SA Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में मुकाबला खेला गया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 26, 2026, 06:47 PM IST

WI vs SA Highlights: साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह, वेस्टइंडीज की हार से भारतीय फैंस में खुशी की लहर

WI vs SA Highlights

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में मुकाबला खेला गया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया है और सेमीफाइनल में लगभग क्वालिफाई कर लिया है. वहीं वेस्टइंडीज की हार से भारतीय टीम की उम्मीदें अभी जिंदा हैं. अफ्रीका सेमीफाइन में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है. इससे पहले इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था. अब दोनों ग्रुप से एक-एक टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना बाकी रह गया है. 

साउथ अफ्रीका को मिला था 177 रनों का लक्ष्य

वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को 177 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम ने 16.1 ओवरों में ही चेज कर दिया और 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया है. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब है. भारत और जिम्बाब्वे मैच के बाद अफ्रीका सेमीफाइनल में ऑफिशियल क्वालिफाई कर लेगा. पिछली बार अफ्रीका ने फाइनल खेला था और इस बार भी टीम फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करने वाली है. 

साउथ अफ्रीका के लिए कप्तान एडन मार्करम ने 46 गेंदों में 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 82 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रियान रिकल्टन ने 28 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 45 रनों की पारी खेली. वहीं क्विंटन डिकॉक ने 24 गेंदों में 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 47 रनों की पारी खेली. इन तीनों की विस्फोटक पारियों की बदौलत टीम ने 16 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया है. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिया है. कगिसो रबाडा और कॉर्बिन बॉश ने 2-2 विकेट चटकाए हैं. वेस्टइंडीज के लिए रोस्टन चेज ने 1 विकेट लिया है. इसके अलावा वेस्टइंडीज के अन्य गेंदबाज खाता भी नहीं खोल सके. 

ऐसी रही वेस्टइंडीज की पारी

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए हैं. टीम के लिए रोमारियो शेफर्ड ने 37 गेंदों में नाबाज 52 रनों की पारी खेली. इसके अलावा जेसन होल्डर ने 49 रन बनाए हैं. वहीं ब्रेंडन किंग 21, शाई होप 16, शिमरोन हेटमायर 2, रौवमैन पवेल 9, रोस्टन चेज 2, शरफेन रदरफोर्ड 12, मैथ्यू फोर्ड 11, गुडाकेश मोटी 0 रन बना सके. हालांकि वेस्टइंडीज ने 83 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा दिया था. लेकिन फिर होल्डर और शेफर्ड के बीच 89 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई, जिससे टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

