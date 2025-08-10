Twitter
FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध

RPSC SI Recruitment 2025: इस राज्य में निकलीं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

कभी मिसाल थीं और अब सवालों के घेरे में हैं ये पूर्व अधिकारी, जानें LLB कर IAS बनीं सेवाली शर्मा की कहानी

India US Trade Deal: भारत के विकास से परेशान हैं कुछ देश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

Watch: 17,000 रुपये का इनाम सुनकर खुशी से झूम उठे पाकिस्तानी क्रिकेटर, फैंस ने इस तरह से लिए मजे

Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

इस राज्य में निकलीं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

क्रिकेट

Watch: 17,000 रुपये का इनाम सुनकर खुशी से झूम उठे पाकिस्तानी क्रिकेटर, फैंस ने इस तरह से लिए मजे

Pakistan Cricket Team Video: महज 17,000 रुपये का इनाम सुनकर पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 10, 2025, 03:39 PM IST

Pakistani Cricketers

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर हैं, जहां टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टी20 सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर ली है, जबकि वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम 1-0 से आगे चल रही है. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा. लेकिन मैच से पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो 17000 रुपये का इनाम सुनकर काफी खुश हो गए. उसके बाद फैंस ने उन्हें काफी ट्रोल किया है. वीडियो में शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ और हसन अली समेत कई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. 

17,000 रुपये में झूम उठे पाकिस्तानी खिलाड़ी

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनके कोच कहते हैं कि 7 गेंदों दोनों टीमों को मिलेगी. दो स्ट्रेट यॉर्कर, दो वाइड यॉर्कर, दो स्लो बॉल और एक स्नो बॉल. फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी एक टीम में और दूसरी टीम में नसीम शाह और हसन अली. ये मुकाबला जो जीतेगा, उसे डिनर का मौक मिलेगा. अगर 6 में से 6 हिट कर दिए तो 200 डॉलर (17,516 भारतीय रुपये) बूनस मिलेगा. इसके बाद हसन अली खुशी में चिल्लाने लगते हैं.

फैंस ने सोशल मीडिया पर लिए मजे

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने मीम्स की बाड़ ला दी है. सभी फैंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक यूजर ने लिखा, कोच इन भिखारियों को अच्छे से जानते हैं. दूसरे ने लिखा, भिखारी फॉर ए रीजन. एक ने लिखा भाईजान आप इंग्लिश समझ में आ रहा है. इसी तरह से लाखों फैंस ने पाकिस्तान के मजे लिए हैं.

वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड

अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसन नवाज, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सईम अयूब, आगा सलमान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), अबरार अहमद, हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम.

