Twitter
Advertisement
Headlines

ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

'देश के सैनिक कुर्बान होते और हम...' Asia Cup 2025 में भारत के पाकिस्तान से खेलने पर हरभजन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

संस्कृत के इस मुस्लिम उस्ताद ने तोड़ी धर्म की दीवारें, 26 साल से पढ़ा रहे देववाणी

Ketu Surya Yuti 2025: केतु और सूर्य की युति से बढ़ जाएगी इन राशियों के लोगों की मुश्किल, बीमारी के साथ ही होगी धनहानि

इस राज्य में निकली लेक्चरर और कोच के पदों के लिए बंपर वैकेंसी, जानें किस सब्जेक्ट के लिए कितना पद

'चौकीदार चोर है' से 'वोट चोर सरकार' तक...कांग्रेस के नारों को क्यों नहीं मिलता जनता का साथ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

'देश के सैनिक कुर्बान होते और हम...' Asia Cup 2025 में भारत के पाकिस्तान से खेलने पर हरभजन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

'देश के सैनिक कुर्बान होते और हम...' Asia Cup 2025 में भारत के पाकिस्तान से खेलने पर हरभजन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!

18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने जीतकर 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 13, 2025, 05:44 PM IST

पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

West Indies vs Pakistan

TRENDING NOW

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसका आखिरी यानी तीसरा मुकाबला 12 अगस्त को ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 294 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 92 रनों ही ऑलआउट हो गई. इससे पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में काफी बवाल चल रहा है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज 27 रन पर आउट हो गई थी. उसके बाद बोर्ड ने अहम मीटिंग बठाई थी. मीटिंग के बाद अब वेस्टइंडीज ने 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया. पहला मैच पाकिस्तान ने जीता था और उसके बाद लगातार दोनों मैच मेजबान ने अपने नाम किए और सीरीज भी जीत लिया. दरअसल, वेस्टइंडीज ने 1991 के बाद से पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है. 34 साल बार टीम ये शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ सकी है. 

हुई थी अहम बैठक

वेस्टइंडीज ने 11 अगस्त को बैठक की थी. इस बैठक में पूर्व दिग्गज विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, डेसमंड हेन्स, शिवनारायण चंद्रपॉल और मौजूदा टीम के हेड कोच डैरन सैमी शामिल थे. हालांकि बैठक के एक दिन बाद ही टीम ने इतिहास रच दिया. इससे पहले टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केवल 27 रन पर ही ढेर हो गई थी, जिसके बाद टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. 

वर्ल्ड कप में भी नहीं कर पाई थी क्वालिफाई

आपको बता दें कि दो बार की वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम वेस्टइंडीज ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का में क्वालिफाई करने से चूंक गई थी. भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
इन 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स से तैयार करें जादुई चाय, सेहत को मिलेंगे अनेकों फायदे, जानें रेसिपी
इन 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स से तैयार करें जादुई चाय, सेहत को मिलेंगे अनेकों फायदे, जानें रेसिपी
IPL 2025 GT Retained List: शुभमन गिल समेत इन 5 प्लेयर्स को गुजरात ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
IPL 2025 GT Retained: शुभमन गिल समेत इन 5 प्लेयर्स को गुजरात ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
IPL 2025 RCB Retained List: विराट कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों को आरसीबी ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
IPL 2025 RCB Retained List: विराट कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों को आरसीबी ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
Singham Again और Bhool Bhulaiyaa 3 के बीच छुपके से आई 200 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म, पहले दिन कर गई ऐसा कमाल
दिवाली पर छुपके से आई 200 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म, पहले दिन कर गई ऐसा कमाल
Healthy Fruit: एक महीने तक सुबह खाली पेट खा लें ये पीला फल, हार्ट से पाचन तक की समस्या होगी दूर
एक महीने तक सुबह खाली पेट खा लें ये पीला फल, हार्ट से पाचन तक की समस्या होगी दूर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव
इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव
KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!
KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!
18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन
18-12-25 के इस SIP फॉर्मूले से बनाएं 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड, यहां समझें पूरा कैल्कुलेशन
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर
गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE