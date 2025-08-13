पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने जीतकर 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसका आखिरी यानी तीसरा मुकाबला 12 अगस्त को ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 294 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 92 रनों ही ऑलआउट हो गई. इससे पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में काफी बवाल चल रहा है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज 27 रन पर आउट हो गई थी. उसके बाद बोर्ड ने अहम मीटिंग बठाई थी. मीटिंग के बाद अब वेस्टइंडीज ने 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड

पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया. पहला मैच पाकिस्तान ने जीता था और उसके बाद लगातार दोनों मैच मेजबान ने अपने नाम किए और सीरीज भी जीत लिया. दरअसल, वेस्टइंडीज ने 1991 के बाद से पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है. 34 साल बार टीम ये शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ सकी है.

हुई थी अहम बैठक

वेस्टइंडीज ने 11 अगस्त को बैठक की थी. इस बैठक में पूर्व दिग्गज विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, डेसमंड हेन्स, शिवनारायण चंद्रपॉल और मौजूदा टीम के हेड कोच डैरन सैमी शामिल थे. हालांकि बैठक के एक दिन बाद ही टीम ने इतिहास रच दिया. इससे पहले टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केवल 27 रन पर ही ढेर हो गई थी, जिसके बाद टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

वर्ल्ड कप में भी नहीं कर पाई थी क्वालिफाई

आपको बता दें कि दो बार की वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम वेस्टइंडीज ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का में क्वालिफाई करने से चूंक गई थी. भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था.

