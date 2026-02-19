T20 World Cup 2026 में Shamar Joseph ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Shamar Joseph Unique Records in History: वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज शमार जोजेफ ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, यहां तक शमार दुनिया में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 37वां मुकाबला वेस्टइंडीज और इटली के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 19 फरवरी को खेला गया था, जिसे कैरेबियन टीम ने 42 रनों से जीत लिया है और ग्रुप स्टेज के अपने सभी चारों मैच जीते हैं. लेकिन इस मैच में वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज शमार जोजेफ ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, यहां तक शमार दुनिया में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. ये अनोखा रिकॉर्ड पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ है और न ही महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है. आइए जानते हैं कि शमार ने कौनसे रिकॉर्ड को हासिल किया है और ये उपलब्धि हासिल की है.

शमार जोजेफ ने टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

इटली के खिलाफ कैरेबियन गेंदबाज शमार जोसेफ ने इतिहास रच दिया है. शमार जोसेफ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के एक ही मैच में 4 विकेट लिए और साथ ही 4 खिलाड़ियों को कैच भी पकड़े. यानी शमार ने कुल 8 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाने में अहम योगदान दिया है. शमार टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. इससे पहले पुरुष और महिला दोनों ही टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने एक मैच में 4 विकेट और 4 कैच लिए हों.

ऐसी रही दोनों टीमों की पारियां

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट नुकसान 165 रन बनाए. टीम के लिए कप्तान शाई होप ने 46 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली. इनके अलावा रोस्टन चेज और शेरफेन रदरफोर्ड ने 24-24 रन का योगदान दिया. विपक्षी खेमे से बेन मानेंटी और क्रिशन कलुगामागे ने 2-2 विकेट चटकाए, जबिक अली हसन और थॉमस ड्रेका ने एक-एक विकेट ने हासिल किया.

इसके जवाब में इटली की टीम 18 ओवरों में 123 रन पर सिमट गई. इस पारी में बेन मानेंटी ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए, जबकि जेजे स्मट्स ने 24 रन ही बना सके. वहीं एंथनी मोस्का ने 19 रन बनाए. वेस्टइंडीज के लिए शमर जोसेफ 4 विकेट और मैथ्यू फोर्ड ने 3 विकेट हासिल किए. गुडाकेश मोती ने 2 विकेट और अकील हुसैन ने 1 विकेट अपने नाम किया.

