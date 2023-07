डोमेनिका टेस्ट Yashasvi Jaiswal ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, Rohit Sharma के बाद ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय

डीएनए हिंदी: भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज (IND vs WI Test 2023) के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने दूसरे दिन ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने शानदार शुरुआत दी और 200 से अधिक रन की साझेदारी कर डाली. जायसवाल ने इस मैच में अपना शतक पूरा किया. वह डेब्यू मैच में वेस्टइंजी के खिलाफ शतक ठोकने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. इससे पहले रोहित शर्मा ने साल 2013 और पृथ्वी शॉ ने साल 2018 में डेब्यू में शतक ठोका था. जायसवाल ने इस मुकाबले में धीमी शुरुआत की और 215 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उन्होंने 11 चौके लगाए. इस दौरान उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए. जयसवाल टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले 17वें भारतीय हैं.

टेस्ट डेब्यू पर सबसे कम उम्र के शतक जड़ने वाले भारतीय

18 वर्ष 329 दिन - पृथ्वी शॉ बनाम वेस्टइंडीज, राजकोट, 2018

20 वर्ष 126 दिन- अब्बास अली बेग बनाम इंग्लैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, 1959



20 वर्ष 276 दिन - गुंडप्पा विश्वनाथ बनाम ऑस्ट्रेलिया, कानपुर, 196921 वर्ष 196 दिन - यशस्वी जयसवाल बनाम वेस्टइंडीज, रोसेउ, 202321 वर्ष 327 दिन - मोहम्मद अजहरुद्दीन बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, 1984

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने शतक जड़े

