WI vs IND 2nd ODI: 35 रन के भीतर भारत ने गंवाए आखिरी 5 विकेट, वेस्टइंडीज को दिया 182 रन का लक्ष्य

डीएनए हिंदी: बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में खेले जा रहे वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 40.5 ओवर में 181 रन पर सिमट गई. पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद भारतीय टीम अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकी और लगातार विकेट गंवाती रही. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा शुभमन गिल ने 34 रन का योगदान देने में सफल रहे. इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज ज्यादा देर पिच पर टिक भी नहीं सका और भारतीय टीम 50 ओवर के पहले ही ऑलआउट हो गई. वेस्टइंडीज के लिए गुडोकश मोती और रोमारियो शेपर्ड ने तीन तीन विकेट झटके. अल्जारी जोसफ को दो विकेट मिली.

दूसरे वनडे में भारतीय टीम मैनेजमेंट का कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम देने का फैसला उलटा पड़ गया. विश्व कप टीम के संभावित खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ रफ्तार, उछाल और टर्न का सामना नहीं कर पाए. दूसरे वनडे में न सूर्यकुमार यादव की चमक दिखी ना शुभमन कोई विराट पारी खेल सके. ईशान किशन अर्धशतक पूरा करते ही पवेलियन लौट गए तो कप्तान हार्दिक पंड्या भी निराश कर गए. टीम में वापसी के लिए बेकराक संजू सैमसन तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने इस सीरीज का अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा.

