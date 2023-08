WI vs IND 1st T20: भारत को मिला डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज? आखिरी 12 गेंद में नहीं दी एक भी बाउंड्री

डीएनए हिंदी: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी लाइन अप को एक बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज मिल गया. एशिया कप और टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम को आखिरी ओवरों में काफी संघर्ष करना पड़ा था लेकिन टी20 में डेब्यू करने वाले मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी की और आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 15 रन खर्च किए. इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सका. हालांकि पहला ओवर मुकेश का थोड़ा मंहगा साबित जरुर हुआ लेकिन जब आखिरी ओवर में कप्तान हार्दिक पंड्या ने उन्हें मोर्चे पर लगाया तो वह कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे.

वेस्टइंडीज के कप्तान रॉवमन पॉवेल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम को शुरुआत खराब रही और काइल मायर्स सिर्फ एक रन बनाकर युजवेंद्र चलह का शिकार हो गए. इसके बाद चहल ने उसी ओवर में ब्रैंडन किंग को पवेलियन की राह दिखा दी. अभी वेस्टइंडीज ने 50 के आंकड़े को पार ही किया था कि कुलदीप यादव ने जॉनसन चार्ल्स को आउट कर भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई.

पॉवेल ने खेली वेस्टइंडीज के लिए कप्तानी पारी

इसके बाद निकोलस पूरन और कप्तान रॉवमन पॉवेल ने मोर्चा संभाला और तेजी से रन बनाना शुरू किया. पूरन को हार्दिक पंड्या ने 41 के स्कोर पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई. उन्होंने अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के जड़े. शिमरन हेटमायर कुछ खास नहीं कर सके और 10 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार हुए. हालांकि कप्तान पॉवेल ने एक छोर संभाल रखी थी और छक्के चौकों की बारिश कर रहे थे.पॉवेल को भी अर्शदीप ने आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई.

Mukesh Kumar on his T20I debut in 18th & 20th over:



1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2+nb, 1, 1.



Incredible Incredible debut....!!!!! pic.twitter.com/bML5Q4bPp8