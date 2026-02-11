WI vs ENG Highlights: स्पिनर्स के जाल में फंसा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज ने 30 रनों से चटाई धूल; सुपर-8 की रेस से बाहर होने का खतरा

WI vs ENG Highlights: वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिसे वेस्टइंडीज से 30 रनों से अपने नाम कर लिया है.

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिसे वेस्टइंडीज से 30 रनों से अपने नाम कर लिया है. ग्रुप सी में इंग्लैंड तीसरे पायदान पर है और अब टीम का सुपर-8 की रेस से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है. वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 196 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 166 रनों पर ही सिमट गई और 30 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. वेस्टइंडीज स्पिनर्स के आगे इंग्लिश बल्लेबाजों ने घुटने टेके हैं.

इंग्लैंड को बनाने थे 197 रन

इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 197 रन चाहिए थे, लेकिन टीम वेस्टइंडीजी स्पिनर्स के जाल में फंस गया. इंग्लैंड ने अपने 6 विकेट स्पिनर्स के खिलाफ गंवाए हैं. टीम ने 19 ओवरों में 166 रन बनाए और 20 ओवर से पहले ही ऑलआउट हो गई. टीम के लिए सैम करन ने 30 गेंदों में नाबाद 43 रनों की पारी खेली. इसके अलावा फिल साल्ट ने सिर्फ 14 गेंदों में 30 रन ठोक दिए, लेकिन वो इस विस्फोटक पारी को बड़ी पारी में बदल नहीं सके.

इंग्लैंड के लिए साल्ट 30, जोस बटलर 21, जैकब बेथेल 33, टॉम बेंटन 2, हैरी ब्रूक 17, विल जैक्स 2, जेमी ओवरटन 5, जोफ्रा आर्चर 6, लियाम डॉसन 1 और आदिल राशिद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. हालांकि इस बार के बाद इंग्लैंड पर सुपर 8 की रेस से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. क्योंकि अंक तालिका में टीम तीसरे पायदान पर है और स्कॉटलैंड दूसरे पायदान पर, जबकि वेस्टइंडीज पहले स्थान पर हैं.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इस मैच में वेस्टइंडीजके लिए गुडाकेश मोती सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा रोस्टन चेज 2 विकेट, जबकि शेमार जोजेफ, अकील हुसैन और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट चटकाया है. वहीं इंग्लैंड के लिए आदिक रशिद और जेमी ओवरटन ने 2-2 विकेट लिए हैं. वहीं जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने 1-1 विकेट लिया है.

ऐसी रही वेस्टइंडीज की पारी

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए हैं. टीम के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने 42 गेंदों में 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 76 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रोस्टन चेज 34, जेसन होल्डर 33, शिमरोन हेटमायर 23, रोवमैन पवेल 14, ब्रेंडन किंग 1, शाई होप 0 और रोमारिया शेफर्ड ने 1 रन बनाया है.

