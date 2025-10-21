WI vs BAN 2nd ODI: बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाली इकलौती टीम

WI vs BAN 2nd ODI: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसकी दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी करते हुए एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसकी दूसरा मुकाबला आज यानी मंगलवार 21 अक्टूबर को ढाका के शेर ए बंग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी करते हुए एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है. आइए जानते हैं कि वेस्टइंडीज की टीम ने कौनसा अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम किया है?

वेस्टइंडीज ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी कर रही है. इस मैच में टीम ने केवल एक तेज गेंदबाज खिलाया था, जिसका नाम जस्टिन ग्रीव्स है और वो भी एक ऑलराउंडर हैं. हालांकि जस्टिन ग्रीव्स ने इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी. वेस्टइंडीज के लिए पूरे 50 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं. जी हां. वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने पूरे 50 ओवर सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स ने डलवाएं हैं.

वेस्टइंडीज के लिए एलिक अथानाजे ने भी 10 ओवर फेंके. उन्होंने 10 ओवरों में 3 मेडन निकाल दिए. इसके अलावा 14 रन देकर 2 विकेट भी चटकाए. इसके अलावा अकील हुसैन ने 10 ओवरों में ए मेडन और 41 रन देकर 2 विकेट लिए हैं. वहीं रोस्टन चेज ने 10 ओवरों में दो मेडन और 44 रन दिए. खैरी पियरे ने 10 ओवरों में 43 रन दिए. गुडाकेश मोती ने 10 ओवरों में 65 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं. हालांकि ये पांचों गेंदबाज स्पिनर हैं. वनडे में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम के सभी ओवर स्पिनर्स ने डाले हो. वेस्टइंडीज अब ऐसा करने वाली इकलौती टीम बन गई है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश- सैफ हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदयोय, महिदुल इस्लाम अंकोन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), नुरुल हसन (विकेटकीपर), रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तनवीर इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान.

वेस्टइंडीज- ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, एकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे और अकील होसेन.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.