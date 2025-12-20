ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

Ajit Agarkar on Shubman Gill: लेकिन टीम की घोषणा के बाद बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने गिल को लेकर खुलकर बात की है.

बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. लेकिन इस टीम में उपकप्तान शुभमन गिल को जगह नहीं दी है. ऐसे में फैंस सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि उपकप्तान को ही टीम से बाहर कर दिया. लेकिन टीम की घोषणा के बाद बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने गिल को लेकर खुलकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

अजीत अगरकर ने टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमें पता है कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं. लेकिन इस समय शायद उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकल पा रहे हैं. वो बदकिस्मती से पिछले वर्ल्ड कप से भी बाहर रह गए थे. क्योंकि हमने अलग संयोजन के साथ खेलने का फैसला किया था. टीम चयन में संयोजन का ध्यान रखना होता है, जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुनते हैं तो किसी न किसी को बाहर रहना पड़ता है. इस बार दुर्भाग्य से गिल को बाहर होना पड़ा. अगरकर ने कहा कि टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना चाहता था, जिसके चलते एक बल्लेबाज की कुर्बानी देनी पड़ी."

भारत के इस अजीत अगरकर ने कहा, "हम संयोजन को देख रहे हैं और हमें ऐसे विकेटकीपर की जरूरत महसूस हुई, जो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर सके, जितेश ने कुछ गलत नहीं किया. लेकिन हमें संयोजन और शीर्ष क्रम में विकेटकीपर की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ा."

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कही ये बात

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "टी20 वर्ल्ड कप (2024) के बाद जब हम श्रीलंका गए थे तब हमने कुछ मैचों में 200 से अधिक रन बनाए थे और गिल उस टीम का हिस्सा थे. हम शीर्ष क्रम में एक विकेटकीपर और नीचे रिंकू या वॉशिंगटन सुंदर को रखना चाहते थे. इसलिए हमें ऊपर एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना पड़ा. गिल की फॉर्म पर कोई सवाल नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं वह करूंगा. आप निश्चित तौर पर सूर्यकुमार बल्लेबाज को देखेंगे. ये दौर खराब लय में थोड़ा लंबा चला है. लेकिन पहले भी कई खिलाड़ी खराब फॉर्म से वापसी कर चुके हैं. घरेलू दर्शकों के सामने खेलना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है. टीम संतुलित दिख रही है और हमने सही खिलाड़ियों का चयन किया है. टीम को देखते हुए हमारे पास पहले से ही 2-3 संयोजन तैयार हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.