ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर बड़ी खबर, इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार को दिया अल्टीमेटम | गुवाहाटी में PM मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा- कांग्रेस को घुसपैठियों से हमदर्दी

ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

एपस्टीन फाइल्स क्या है और इन्हें कौन जारी कर रहा? जहां तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई

अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

क्रिकेट

क्रिकेट

ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

Ajit Agarkar on Shubman Gill: लेकिन टीम की घोषणा के बाद बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने गिल को लेकर खुलकर बात की है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 20, 2025, 04:58 PM IST

ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

Ajit Agarkar on Shubman Gill

बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. लेकिन इस टीम में उपकप्तान शुभमन गिल को जगह नहीं दी है. ऐसे में फैंस सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि उपकप्तान को ही टीम से बाहर कर दिया. लेकिन टीम की घोषणा के बाद बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने गिल को लेकर खुलकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अजीत अगरकर ने टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमें पता है कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं. लेकिन इस समय शायद उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकल पा रहे हैं. वो बदकिस्मती से पिछले वर्ल्ड कप से भी बाहर रह गए थे. क्योंकि हमने अलग संयोजन के साथ खेलने का फैसला किया था. टीम चयन में संयोजन का ध्यान रखना होता है, जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुनते हैं तो किसी न किसी को बाहर रहना पड़ता है. इस बार दुर्भाग्य से गिल को बाहर होना पड़ा. अगरकर ने कहा कि टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना चाहता था, जिसके चलते एक बल्लेबाज की कुर्बानी देनी पड़ी."

भारत के इस अजीत अगरकर ने कहा, "हम संयोजन को देख रहे हैं और हमें ऐसे विकेटकीपर की जरूरत महसूस हुई, जो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर सके, जितेश ने कुछ गलत नहीं किया. लेकिन हमें संयोजन और शीर्ष क्रम में विकेटकीपर की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ा."

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कही ये बात

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "टी20 वर्ल्ड कप (2024) के बाद जब हम श्रीलंका गए थे तब हमने कुछ मैचों में 200 से अधिक रन बनाए थे और गिल उस टीम का हिस्सा थे. हम शीर्ष क्रम में एक विकेटकीपर और नीचे रिंकू या वॉशिंगटन सुंदर को रखना चाहते थे. इसलिए हमें ऊपर एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना पड़ा. गिल की फॉर्म पर कोई सवाल नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं वह करूंगा. आप निश्चित तौर पर सूर्यकुमार बल्लेबाज को देखेंगे. ये दौर खराब लय में थोड़ा लंबा चला है. लेकिन पहले भी कई खिलाड़ी खराब फॉर्म से वापसी कर चुके हैं. घरेलू दर्शकों के सामने खेलना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है. टीम संतुलित दिख रही है और हमने सही खिलाड़ियों का चयन किया है. टीम को देखते हुए हमारे पास पहले से ही 2-3 संयोजन तैयार हैं."



