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एशियन गेम्स 2026 से क्यों बाहर हुईं जेमिमा रोड्रिग्स? उनकी जगह किसे मिली टीम इंडिया में जगह

Jemimah Rodrigues in Asian Games 2026: एशियम गेम्स 2026 से पहले महिला भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, महिला टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स बाहर हो गई हैं और उनकी जगह दूसरी खिलाड़ी को शामिल किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 09, 2026, 11:02 PM IST

एशियन गेम्स 2026 से क्यों बाहर हुईं जेमिमा रोड्रिग्स? उनकी जगह किसे मिली टीम इंडिया में जगह

Jemimah Rodrigues (Photo X)

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एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार क्रिकेट का भी आयोजन हो रहा है. हालांकि, भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों जापान जाएंगी और भारत को क्रिकेट में गोल्ड दिलाने के लिए मैदान पर उतरेंगी. लेकिन इससे महिला भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, महिला टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स बाहर हो गई हैं और उनकी जगह दूसरी खिलाड़ी को शामिल किया है. आइए जानते हैं कि रोड्रिग्स एशियम गेम्स से क्यों बाहर हुई हैं.

एशियन गेम्स 2026 से क्यों बाहर हुईं जेमिमा रोड्रिग्स? 

भारत के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स अहम खिलाड़ी हैं अभी भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रही हैं. उन्हें ये चोट पिछले महीने की शुरुआत में 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में 'सदर्न ब्रेव' के लिए खेलते हुए लगी थी. इस चोट के कारण जेमिमा दुबई में चल रहे महिला एशिया कप 2026 से भी बाहर हो गई थीं. जब एशिया कप टीम में जेमिमा की जगह प्रतिका को शामिल करने की घोषणा की गई थी, तब उसके बाद होने वाले एशियन गेम्स के लिए उनकी जगह लेने वाली खिलाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

जेमिमा की जगह इस खिलाड़ी को मिला जगह

 बीसीसीआई के एक सूत्र ने बुधवार को 'आईएएनएस' को बताया, "प्रतिका एशियन गेम्स 2026 में जेमिमा रोड्रिग्स की जगह जापान जाएंगी. एशियन गेम्स के लिए सौंपी गई 15 सदस्यीय टीम में उनका नाम शामिल है." प्रतिका ने दुबई में चल रहे एशिया कप में अपना टी20 इंटरनेशल डेब्यू किया और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर तीन पोजीशन पर खेलने के लिए चुना. टूर्नामेंट के लीग स्टेज में प्रतिका ने 22, 10 और 4 रन बनाए हैं. एशिया कप के लिए भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में उन्हें अचानक तब बुलाया गया, जब वो इंग्लैंड में 'वन डे कप' में 'वार्विकशायर' के लिए खेलने की तैयारी कर रही थीं. 

हाल ही में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले प्रतिका ने नवंबर 2024 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी टी20 मैच नहीं खेला था, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान उनके टखने में चोट लग गई थी. इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय तक मैदान से बाहर रहना पड़ा और वो काफी समय तक क्रिकेट नहीं खेल सकीं.

एशियन गेम्स में कब शुरू होंने महिला क्रिकेट मैच?

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक होगी. पिछली बार श्रीलंका को फाइनल में 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाली मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम, आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और चीन के साथ खेलेगी.

एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम 

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कामलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, एन. श्री चरणी और नंदिनी शर्मा.

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