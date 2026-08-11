FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
राहुल गांधी पर बरसे CM मोहन यादव, बोले- 'संसद बाधित कर दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरा रहे, देश से मांगें माफी'

राहुल गांधी पर बरसे CM मोहन यादव, बोले- 'संसद बाधित कर दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरा रहे, देश से मांगें माफी'

संभल मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई टली, हिंदू पक्ष ने किया है हरिहर मंदिर होने का दावा

संभल मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई टली, हिंदू पक्ष ने किया है हरिहर मंदिर होने का दावा

बाढ़ पीड़ितों से CM ने किया सीधा संवाद, होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे सीएम मोहन यादव

बाढ़ पीड़ितों से CM ने किया सीधा संवाद, होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे सीएम मोहन यादव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई

कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई

कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर

कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर

Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

क्यों गिरफ्तार हुए IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल? जानें क्या है पूरा मामला

Abhishek Porel Arrest: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के स्टारक विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 11, 2026, 04:22 PM IST

क्यों गिरफ्तार हुए IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल? जानें क्या है पूरा मामला

Abhishek Porel Arrest (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के स्टारक विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है. मंगलवार 8 अगस्त 2026 की सुबह हुबली में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है. पोरेल पर काफी गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए थे. पोरेल पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कि पोरेल पर ये आरोप कब लगे थे और पूरा मामला क्या है. 

युवती ने लगाए पोरेल पर गंभीर आरोप
 
23 जून को कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक युवती ने मोगरा पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर अभिषेक पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिकेटर पीड़िता के साथ साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से रिलेशनशिप में था. आरोप है कि दोनों ने शादी करने का प्लान बनाया और साथ में विदेश यात्रा भी की थी, लेकिन बाद में रिश्ते में दरार आने लगी. करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पुलिस को मामले में दखल देना पड़ा, हालांकि उस समय कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. कुछ समय बाद पीड़िता ने मोगरा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कुंवर भूषण सिंह उसी दिन मोगरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां डीएसपी अभिजीत सिन्हा महापात्रा ने मोगरा के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज से बातचीत की और आगे की कार्रवाई के लिए जरूरी निर्देश दिए. इसके बाद मोगरा पुलिस ने जांच शुरू की और चंदननगर स्थित क्रिकेटर के घर कई बार गई, हालांकि उन्हें अभिषेक पोरेल नहीं मिले.

हाईकोर्ट पहुंची पीड़िता

कुछ समय बीतने के बाद पीड़िता कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची, जहां हाईकोर्ट ने पुलिस कोअभिषेक पोरेल की गिरफ्तार का आदेश दिया. इसके बाद मोगरा पुलिस ने अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार कर लिया है. अभिषेक मंगलवार को चिनसुराह कोर्ट में पेश होंगे. 

कैसा रहा अभिषेक का क्रिकेट करियर

अभिषेक पोरेल ने साल 2023 से अब तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुल 35 मैच खेले हैं, जिसमें 25.63 की औसत के साथ 769 रन बनाए हैं. इस दौरान 4 अर्धशतकीय पारियां भी खेलीं. इसके अलावा अभिषेक 32 फर्स्ट क्लास मैच और 23 लिस्ट-ए मुकाबले खेल चुके हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
कौन हैं 17 साल के Rohan Arni जो AI से सुलझा रहे अंतरिक्ष की गुत्थी? जानें किस स्कूल में करते हैं पढ़ाई
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement