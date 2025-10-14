IND vs WI: दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को क्यों दिया फॉलो-ऑन? कप्तान शुभमन गिल ने खुद किया खुलासा

Shubman Gill on Follow-On in Delhi Test: कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को फॉलो-ऑन दिया था और उसके बाद भारत को दोबारा बैटिंग करनी पड़ गई. ऐसे में अब गिल के ऊपर सवाल उठने लगे थे.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसकी दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था. दिल्ली टेस्ट के 5वें दिन की सुबह टीम इंडिया ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है और 2-0 से सीरीज जीत ली. लेकिन खास बात ये रही कि कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को फॉलो-ऑन दिया था और उसके बाद भारत को दोबारा बैटिंग करनी पड़ गई. ऐसे में अब गिल के ऊपर सवाल उठने लगे थे. हालांकि अब कप्तान साहब ने खुद ही इसको लेकर बयान दे दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

फॉलो-ऑन पर कप्तान गिल ने दिया बयान

दिल्ली टेस्ट में फॉलो-ऑन को लेकर शुभमन गिल ने कहा, "हम लगभग 300 रन आगे थे और विकेट ऐसा था कि अगर हमने 500 रन भी बनाए होते और पांचवें दिन 6-7 विकेट लेने होते, तो ये हमारे लिए कठिन हो सकता था. हमने लगभग 200 ओवर फील्डिंग की. इसलिए निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिला. लेकिन जिन चीजों के बारे में हमने बात की उनमें से एक ये थी कि विकेट से बहुत कुछ नहीं हो रहा था. ये समय के साथ धीमा हो गया था. हमने 550 तक पहुंचने के बारे में सोचा और आखिरी दिन, अगर हमें 5-6 विकेट लेने थे, तो यह मुश्किल हो सकता था."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता था कि ये मुश्किल था और हमारे गेंदबाजों को बहुत सारे ओवर फेंकने थे. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे तेज गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया और हमारे लिए महत्वपूर्ण विकेट लिए वो था बहुत महत्वपूर्ण है."

ऐसा रहा मुकाबला

दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 518 रन बनाए और टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रनों सिमट गई और टीम इंडिया के पास 270 रनों की विशाल बढ़त थी. तो कप्तान गिल ने उन्हें फॉलोऑन खेलने को दे दिया. लेकिन इस बार कैरिबियाई टीम ने दमदार वापसी की. जॉम कैप्बेल और शाई होप दोनों ने शतक ठोक दिया. इसके अलावा जस्टिन गीव्स ने नाबाद अर्धशतक ठोक दिया. ऐसे में टीम ने दूसरी पारी में 390 रन बोर्ड पर लगा दिए और भारत को 121 रनों का टारगेट दे दिया. इसके जवाब में 5वें दिन के खेल की सुबह भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाकर 7 विकेट से मैच जीत लिया.

