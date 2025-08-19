Add DNA as a Preferred Source
Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

चीन-रूस से भारत की यारी, BRICS ने की डॉलर को चुनौती देने की तैयारी, क्या US के लिए मुसीबत बनेगा ट्रंप का टैरिफ वॉर?

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

क्रिकेट

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Team India For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए बोर्ड ने स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं चुना है. उनकी जगह शुभमन गिल को मौका मिला है.

आदित्य पूजन

Updated : Aug 19, 2025, 07:45 PM IST

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Shreyas Iyer

टीम के लिए टी20 क्रिकेट में नए सीजन की शुरुआत हो, 7-8 महीने बाद वर्ल्ड कप हो और अभी एशिया कप जैसा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हो तो आप किन खिलाड़ियों को टीम में देखना चाहेंगे. बिना शक ऐसे प्लेयर्स को जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों और पूरा सीजन खेल सकें. यदि टीम में चयन का यही पैमाना हो तो फिर एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर का नहीं होना खटकता है. खासकर इसलिए  भी कि आईपीएल के पिछले दो सीजन में अय्यर सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं. चयन समिति का ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक ओर तो आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर साई सुदर्शन और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को टेस्ट मैच में मौका मिल रहा है तो दूसरी ओर अय्यर बार-बार चूक जा रहे हैं. 

दो साल से शानदार प्रदर्शन

श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच करीब दो साल पहले दिसंबर 2023 में खेला था. इसके बाद 2024 में उन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को आईपीएल का चैंपियन बनाया. 2025 में वे पंजाब किंग्स के कप्तान थे. इस बारे उन्होंने अपनी टीम को न केवल फाइनल तक पहुंचाया, बल्कि 17 मैचों में 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन भी बनाए. केवल आईपीएल ही नहीं, घरेलू सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में भी उन्होंने 9 मैचों में 188.52 की स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए.

मिडिल ऑर्डर में मजबूत दावेदार

इस दौरान अय्यर जब भी वनडे में भारतीय टीम का हिस्सा रहे, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया. 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 11 मुकाबलों में 530 रन बनाए थे. चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन भी अय्यर ने ही बनाए थे. अय्यर की बल्लेबाजी की शैली ऐसी है जो उन्हें मिड्ल ऑर्डर के लिए मुफीद बनाती है. वे तेज गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा खेलते हैं तो स्पिन के खिलाफ बेहद खतरनाक हो जाते हैं. वे ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं तो विकेट पर टिक कर भी खेल सकते हैं. 

अय्यर की जगह गिल को मौका

प्रदर्शन और फॉर्म को आधार माना जाए तो अय्यर को टीम से बाहर रखना ठीक नहीं लगता. सवाल ये है कि अय्यर की जगह टीम में किसे जगह मिली है. अय्यर के स्थान पर चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को टीम में रखा है और उप कप्तान भी बनाया है. चयन समिति के अध्यक्ष अजित आगरकर ने साफ कहा कि गिल को इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैचों में अच्छे प्रदर्शन का ईनाम मिला है. आगरकर ने हालांकि ये नहीं बताया कि टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस को टी20 में चयन का आधार कैसे माना जा सकता है. मामला यह भी है कि टी20 में गिल आम तौर पर ओपनिंग करते हैं. उन्हें टीम में रखने का मतलब है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की मौजूदा सलामी जोड़ी में बदलाव करना होगा. इस जोड़ी ने पिछले एक साल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 

गिल का विरोध नहीं, लेकिन...

शुभमन गिल को टीम में शामिल करने का कोई विरोध नहीं है. उनकी प्रतिभा पर शक करने का भी कोई कारण नहीं है. गिल भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं. अगले एक दशक तक टीम इंडिया की बैटिंग का वो मुख्य आधार हो सकते हैं. अपनी पहली सीरीज में उन्होंने कप्तानी से भी प्रभावित किया है. गिल को हर फॉर्मेट में टीम का हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन इसमें श्रेयस अय्यर की कोई गलती भी नहीं है. उन्हें यदि अब मौका नहीं मिला तो कब मिलेगा.

