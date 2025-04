पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें आरसीबी ने 7 विकेट से हराया. मगर इस मैच के बाद पंजाब किंग्स के बल्लेबाज मुशीर खान का दिन बना गया. उन्हें भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से एक बल्ला तोहफे में मिला.

मुशीर इस पल को याद करके भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि कैसे विराट ने उनको बैट गिफ्ट में दिया. मुशीर खान को अभी तक पंजाब किंग्स के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

मुशीर खान ने विराट कोहली से बातचीत के बारे में ड्रेंसिग रुम में बताया कि मैं विराट भैया के सामने रोया. मैंने विराट भैया से कहा कि मैंने आपके बल्ले से बहुत रन बनाए हैं भैया. सरफराज भैया मुझे आपका बल्ला देते थे. भैया मुझे एक बल्ला दे दो, चाहे वह टूटा हुआ बल्ला ही क्यों न हो, बस मुझे एक बल्ला दे दो.

THANK YOU KING KOHLI FOR MAKING MUSHEER'S DAY ❤️



- Musheer Khan said "Maine to Ro Diya Virat Kohli bhaiya ke samne" when King Kohli gave his bat to him.🥹#ViratKohli #RCBvPBKS pic.twitter.com/K1ukHrEp51