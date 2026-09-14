FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ICC ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी पर क्यों लगाया जुर्माना? जानिए क्यों मिली सजा

ICC ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी पर क्यों लगाया जुर्माना? जानिए क्यों मिली सजा

यमन में बाब-अल-मंदेब पर कब्जे के बाद हॉर्मुज वार्ता ठप, क्या मिडिल ईस्ट में गहराया संकट?

यमन में बाब-अल-मंदेब पर कब्जे के बाद हॉर्मुज वार्ता ठप, क्या मिडिल ईस्ट में गहराया संकट?

हूती विद्रोहियों ने किंग खालिद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, सऊदी अरब का चीन की DF-15A से पलटवार

हूती विद्रोहियों ने किंग खालिद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, सऊदी अरब का चीन की DF-15A से पलटवार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

ICC ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी पर क्यों लगाया जुर्माना? जानिए क्यों मिली सजा

ICC Fined Indian Cricketer: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय खिलाड़ी क्रांति गौड़ पर जुर्माना ठोक दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ी पर क्यों जुर्माना लगाया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 14, 2026, 09:20 PM IST

ICC ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी पर क्यों लगाया जुर्माना? जानिए क्यों मिली सजा

ICC Fined Indian Cricketer (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महिला एशिया कप 2026 का खिताब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने नाम कर लिया है. खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रनों से करारी शिकस्त दी और अपनी 8वीं ट्रॉफी जीती. लेकिन चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ी को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय खिलाड़ी क्रांति गौड़ पर जुर्माना ठोक दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ी पर क्यों जुर्माना लगाया है. 

भारतीय खिलाड़ी पर आईसीसी ने क्यों लगाया जुर्माना?

आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. आईसीसी ने सोमवार को बताया कि क्रांति गौड़ ने खिलाड़ियों की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया है, जिसमें ऐसी भाषा, हरकत या इशारे शामिल हैं, जो किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उनका अपमान करते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया भड़का सकते हैं.

ये घटना श्रीलंका की पारी के शुरुआती ओवर की है, जब क्रांति ने ओपनर इमेशा दुलानी को बोल्ड करने के बाद पवेलियन की ओर इशारा किया था. मैच फीस में कटौती के अलावा, क्रांति के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया. ये 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था. क्रांति पर ये आरोप ऑन-फील्ड अंपायर सलीमा इम्तियाज और शथिरा जाकिर जेसी ने आरोप लगाए थे. इसमें थर्ड अंपायर रोकेया सुल्ताना और चौथे अंपायर हुमैरा फराह भी शामिल थीं, जिसके बाद आईसीसी इंटरनेशनल पैनल की मैच रेफरी सुप्रिया रानी दास ने ये सजा दी.

लेवल 1 के तहत 50 प्रतिशत तक लग सकता है जुर्माना

क्रांति ने आरोप स्वीकारते करते हुए सजा मान ली, जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. आईसीसी के नियमों के तहत, लेवल 1 के अपराधों के लिए खिलाड़ी की मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना और दो तक डिमेरिट प्वाइंट्स दिए जा सकते हैं. हालांकि, क्रांति ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उनका पिछले 24 महीनों में ये पहला अपराध था, जिसकी वजह आईसीसी ने उनपर सिर्फ 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement