टॉस के बाद रवि शास्त्री से बात करते हुए क्यों छलका कप्तान सूर्यकुमार का दर्द? वायरल हो रहा VIDEO

India vs New Zealand T20 WC 2026 Final: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव से जब पहले बल्लेबाजी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्यों कहा कि हम पहले के नतीजों के बारे में नहीं सोचते.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंजबादी का फैसला किया. टॉस के बाद जब रवि शास्त्री ने कप्तान सूर्यकुमार यादव से पहले बैटिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने खुशी जताई, लेकिन 2023 वनडे वर्ल्ड कप को याद करके थोड़े मायूस हो गए.

सूर्यकुमार ने कहा कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करके खुश है, क्योंकि इस टूर्मानेंट में हमने पहले बैटिंग करके अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है. अगर भारत भी टॉस जीतता तो पहले बल्लेबाजी चुनता.

भारतीय कप्तान ने कहा कि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मैच में बड़ा टारगेट खड़ा करना हमेशा अच्छा होता है. पहले बल्लेबाजी करके ऐसा किया जा सकता है. फाइनल के दबाव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, टीम इंडिया अब पुराने नतीजों के बारे में नहीं सोच रही. उसका पूरा फोकस इस टूर्नामेंट पर है.

2023 के वर्ल्ड कप का किया जिक्र

सूर्याकुमार ने इशारों में 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र करते हुए कहा कि अब वह सब इतिहास बन चुका है. दरअसल, यह फाइनल मुकाबला भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाए थे. जिसे कंगारू टीम ने 43 ओवर में 4 विकेट गंवाकर आसानी से हासिल कर लिया था.

कप्तान सूर्यकुमार के जेहन शायद यही हार आ गई. उन्होंने कहा- वो सब इतिहास है. ये नया वर्ल्ड कप है. पूरी टीम इसके लिए बहुत उत्साहित है. फैंस भी मैच देखने के लिए बेताब हैं. यही वजह है कि टॉस से पहले ही पूरा स्टेडियम भर चुका है.

