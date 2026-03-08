FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टॉस के बाद रवि शास्त्री से बात करते हुए क्यों छलका कप्तान सूर्यकुमार का दर्द? वायरल हो रहा VIDEO

टॉस के बाद रवि शास्त्री से बात करते हुए क्यों छलका कप्तान सूर्यकुमार का दर्द? वायरल हो रहा VIDEO

Gallbladder Stones: पित्त की पथरी में एकमात्र ऑप्शन है गॉलब्लैडर निकालना? जानिए क्या हैं दूसरे विकल्प

Gallbladder Stones: पित्त की पथरी में एकमात्र ऑप्शन है गॉलब्लैडर निकालना? जानिए क्या हैं दूसरे विकल्प

दुनिया से जाने के बाद भी कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद… डॉ. निशा वरदराजन की दर्दनाक दास्तां

दुनिया से जाने के बाद भी कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद… डॉ. निशा वरदराजन की दर्दनाक दास्तां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

टॉस के बाद रवि शास्त्री से बात करते हुए क्यों छलका कप्तान सूर्यकुमार का दर्द? वायरल हो रहा VIDEO

India vs New Zealand T20 WC 2026 Final: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव से जब पहले बल्लेबाजी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्यों कहा कि हम पहले के नतीजों के बारे में नहीं सोचते.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 08, 2026, 09:13 PM IST

टॉस के बाद रवि शास्त्री से बात करते हुए क्यों छलका कप्तान सूर्यकुमार का दर्द? वायरल हो रहा VIDEO

Suryakumar Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंजबादी का फैसला किया. टॉस के बाद जब रवि शास्त्री ने कप्तान सूर्यकुमार यादव से पहले बैटिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने खुशी जताई, लेकिन 2023 वनडे वर्ल्ड कप को याद करके थोड़े मायूस हो गए.

सूर्यकुमार ने कहा कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करके खुश है, क्योंकि इस टूर्मानेंट में हमने पहले बैटिंग करके अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है. अगर भारत भी टॉस जीतता तो पहले बल्लेबाजी चुनता. 

भारतीय कप्तान ने कहा कि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मैच में बड़ा टारगेट खड़ा करना हमेशा अच्छा होता है. पहले बल्लेबाजी करके ऐसा किया जा सकता है. फाइनल के दबाव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, टीम इंडिया अब पुराने नतीजों के बारे में नहीं सोच रही. उसका पूरा फोकस इस टूर्नामेंट पर है.

2023 के वर्ल्ड कप का किया जिक्र
सूर्याकुमार ने इशारों में 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र करते हुए कहा कि अब वह सब इतिहास बन चुका है. दरअसल, यह फाइनल मुकाबला भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाए थे. जिसे कंगारू टीम ने 43 ओवर में 4 विकेट गंवाकर आसानी से हासिल कर लिया था.

कप्तान सूर्यकुमार के जेहन शायद यही हार आ गई. उन्होंने कहा- वो सब इतिहास है. ये नया वर्ल्ड कप है. पूरी टीम इसके लिए बहुत उत्साहित है. फैंस भी मैच देखने के लिए बेताब हैं. यही वजह है कि टॉस से पहले ही पूरा स्टेडियम भर चुका है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम
Success Habits: 7 आदतें, जो पलट सकती हैं आपकी तकदीर, तरक्की चाहिए तो आप भी करें ये काम
IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
MORE
Advertisement
धर्म
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
Dhirendra Krishna Shastri: अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
Shukra-Shani Yuti: शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
MORE
Advertisement