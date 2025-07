आकाश दीप ने बढ़ाई शुभमन गिल की टेंशन, लॉर्ड्स टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की वापसी पर किसका कटेगा पत्ता

भारत ने एजबेस्टन टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप को खेलने का मौका दिया था. जिसका फायदा आकाश ने अच्छे तरीके से उठा लिया. आकाश ने स्विंग और सटीक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के 10 बल्लेबाजों का अपना शिकार बना लिया. जिसने भारत को एजबेस्टन टेस्ट जीतने में अहम भूमिका निभाई.

आकाश के इस प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट और कप्तान शुभमन गिल की मुश्किल को बढ़ा दिया है. क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की वापसी पक्की मानी जा रही है. ऐसे में उनके प्लेइंग इलेवन में वापस आने पर बाहर कौन जाएगा.

एजबेस्टन टेस्ट में आकाश दीप ने 10 विकेट लिए. जिसमें उनके टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट हॉल भी शामिल है. आकाश ने पहली पारी में 4 विकेट लिए. जिसमें उन्होंने बेन डकेट, ओली पोप, हैरी ब्रूक और क्रिस वोक्स का शिकार हुआ था. वही दूसरी पारी में आकाश और भी खतरनाक हो गए. उन्होंने 6 विकेट दूसरी पारी में लिए. जो भारत के जीत में अहम साबित हुई. ऐसे प्रदर्शन के बाद आकाशदीप की जगह लॉर्ड्स टेस्ट के प्लेइंग इलेवन में पक्की मानी जा रही है.

Shubman Gill said, "Jasprit Bumrah will definitely be back for the Lord's Test". pic.twitter.com/wbRP2L1vR0