FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की पत्नी? IPL 2026 से पहले क्रिकेटर ने चुपचाप रचाई शादी

कौन हैं RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की पत्नी? IPL 2026 से पहले क्रिकेटर ने चुपचाप रचाई शादी

‘अपना घर आश्रम’ के 12वें वार्षिकोत्सव में पहुंची CM रेखा गुप्ता, कहा हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी मदद

‘अपना घर आश्रम’ के 12वें वार्षिकोत्सव में पहुंची CM रेखा गुप्ता, कहा हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी मदद

Assembly Election 2026 Dates: 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें बंगाल-असम-तमिलनाडु में कब होगा मतदान

Assembly Election 2026 Dates: 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें बंगाल-असम-तमिलनाडु में कब होगा मतदान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 

Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

कौन हैं RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की पत्नी? IPL 2026 से पहले क्रिकेटर ने चुपचाप रचाई शादी

Who is Yash Dayal Wife: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी स्टार यश दयाल ने चुपचाप शादी रचा ली है, जिसका खुलासा अब हुआ है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 15, 2026, 05:02 PM IST

कौन हैं RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की पत्नी? IPL 2026 से पहले क्रिकेटर ने चुपचाप रचाई शादी

Who is Yash Dayal Wife

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यश दयाल ने चुपचाप शादी कर ली है. आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होना है, लेकिन उससे पहले ही दयाल शादी के बंधन में बंध गए हैं. पिछले काफी महीनों से दयाल का नाम विवादों में रहा है. उनपर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. लेकिन इन सब के बीच अब खबर आई है कि क्रिकेटर ने शादी रचा ली है. 

कौन है यश दयाल की पत्नी?

यश दयाल ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई है. उनकी वाइफ का नाम श्वेता पुंढीर है. दोनों की शादी निजी समारोह में हुआ, जिसमें उनकी फैमिली और कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे. दयाल ने अपनी शादी को लेकर कोई भी अधिकारिक पुष्टी नहीं की है, जबकि न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. श्वेता पुंढीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. श्वेता एक व्लॉगर हैं और वो अक्सर पूर्व क्रिकेटर्स के साथ वीडियो शेयर करती रहती हैं. 

कब हुई दयाल और श्वेता की शादी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यश दयाल और श्वेता पुंढीर की शादी उत्तर प्रद्रेश के नोएडा में 4 फरवरी को हुई थी. इस शादी को सीक्रेट रखा गया था. दयाल ने अपनी शादी में न ही दोस्तो को और न ही साथी क्रिकेटर्स को बुलाया था. 

श्वेता ने दिया था दयाल का साथ

यश दयाल पिछले कुछ समय से ही विवादों में चल रहे थे. उनपर एक महिला ने शाद का झांसा लेकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी. लेकिन जनवरी 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने दयाल को बड़ी राहत दी थी और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. लेकिन इन सब के बीच श्वेता पुंढीर ने यश दयाल का पूरा साथ दिया और उनके कठीन वक्त में हाथ नहीं छोड़ा. इतना ही नहीं श्वेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दयाल के लिए इंसाफ की मांग की थी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 
Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट!
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
रविवार को ही क्यों बंद रहते हैं दफ्तर और स्कूल? सिर्फ आराम नहीं, साप्ताहिक छुट्टी के पीछे है बड़ा लॉजिक
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
LPG Crisis: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा LPG Cylinder, जान लीजिए सरकार का वो फैसला जो छीन लेगा आपका पुराना सिलेंडर
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar Effects: इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
इन 3 राशियों के हौसले बुलंद करने जा रहा शुक्र, अप्रैल में जिस चीज पर ये रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी
Hindu New Year Tradition: हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
हिंदू नव वर्ष की शुरुआत नीम खाकर क्यों की जाती है? जानिए इस परंपरा के पीछे क्या है राज
Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन
MORE
Advertisement