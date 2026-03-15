कौन हैं RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की पत्नी? IPL 2026 से पहले क्रिकेटर ने चुपचाप रचाई शादी

Who is Yash Dayal Wife: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी स्टार यश दयाल ने चुपचाप शादी रचा ली है, जिसका खुलासा अब हुआ है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यश दयाल ने चुपचाप शादी कर ली है. आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होना है, लेकिन उससे पहले ही दयाल शादी के बंधन में बंध गए हैं. पिछले काफी महीनों से दयाल का नाम विवादों में रहा है. उनपर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. लेकिन इन सब के बीच अब खबर आई है कि क्रिकेटर ने शादी रचा ली है.

कौन है यश दयाल की पत्नी?

यश दयाल ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई है. उनकी वाइफ का नाम श्वेता पुंढीर है. दोनों की शादी निजी समारोह में हुआ, जिसमें उनकी फैमिली और कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे. दयाल ने अपनी शादी को लेकर कोई भी अधिकारिक पुष्टी नहीं की है, जबकि न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. श्वेता पुंढीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. श्वेता एक व्लॉगर हैं और वो अक्सर पूर्व क्रिकेटर्स के साथ वीडियो शेयर करती रहती हैं.

कब हुई दयाल और श्वेता की शादी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यश दयाल और श्वेता पुंढीर की शादी उत्तर प्रद्रेश के नोएडा में 4 फरवरी को हुई थी. इस शादी को सीक्रेट रखा गया था. दयाल ने अपनी शादी में न ही दोस्तो को और न ही साथी क्रिकेटर्स को बुलाया था.

श्वेता ने दिया था दयाल का साथ

यश दयाल पिछले कुछ समय से ही विवादों में चल रहे थे. उनपर एक महिला ने शाद का झांसा लेकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी. लेकिन जनवरी 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने दयाल को बड़ी राहत दी थी और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. लेकिन इन सब के बीच श्वेता पुंढीर ने यश दयाल का पूरा साथ दिया और उनके कठीन वक्त में हाथ नहीं छोड़ा. इतना ही नहीं श्वेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दयाल के लिए इंसाफ की मांग की थी.

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