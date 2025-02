चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही है. जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

ये काफी हद तक सही जा रहा था. क्योंकि पाकिस्तान ने 73 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड के 3 विकेट झटके लिए थे. मगर इन सबके बीच विल यंग डटे रहे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला शतक जड़ दिया.

कौन हैं विल यंग

विल यंग न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज हैं. उनको रचिन रवींद्र की जगह खिलाया जा रहा है. जो ट्राई सीरीज के पहले मैच में चोटिल हो गए थे. ट्राई सीरीज में विल यंग ने कमाल का प्रदर्शन किया था. वही चैंपियंस ट्रॉफी में भी यंग ने अपने लय को जारी रखा है.

Will Young delivers on the big stage and brings up the first century of the #ChampionsTrophy 2025 🫡#PAKvNZ 📝: https://t.co/E5MS83LjB8 pic.twitter.com/uZzNqcaLvt