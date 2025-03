दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का 5वां मुकाबला खेला जा रहा है. जिसमें उत्तर प्रदेश के विपराज निगम को दिल्ली के लिए डेब्यू करने का मौका मिला.

उन्होंने इसका फायदा पूरे अच्छे तरह से उठाया. विपराज ने अपने डेब्यू ओवर में ही साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एडेन माक्ररम को पवेलियन भेज दिया. हालांकि इसके बाद दूसरे ओवर में मिचेल मार्श ने विपराज की खूब खबर ली और उस ओवर में 25 रन जड़ दिए.

विपराज निगम घरेलू क्रिकेट उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. उन्होंने पिछले साल ही यूपी के लिए डेब्यू किया था. इसके अलावा विपराज यूपी प्रीमियर लीग में भी तहलका मचा चुके हैं. जिसकी वजह से उनको दिल्ली कैपिटल्स ने मेगा ऑक्शन में 50 लाख रुपये में खरीदा था.

It’s all happening for Vipraj in his debut game!

Wicket in first over and then onslaught and then a dropped catch off his bowling and then a monstrous six! pic.twitter.com/VK6nO9m2f4