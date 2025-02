चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 10वां मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. जिसमें 23 साल के सेदिकुल्लाह अटल (Sediqullah Atal) ने कमाल की पारी खेली है. उन्होंने 95 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली. मगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में शतक बनाने से चूक गए.

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जिसमें एक बार फिर रहमानुल्लाह गुरबाज फिर फेल हो गए.

उनको पारी के पहले ओवर में ही स्पेंसर जॉनसन ने अपना शिकार बना लिया. वही इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ शतक जड़ने वाले इब्राहिम जादरान सिर्फ 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

Incredible batting display by the young Sediqullah Atal, who brings up an exciting half-century against Australia, his 2nd in ODIs. 👏#AfghanAtalan | #ChampionsTrophy | #AFGvAUS | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/6ZPeSObFh9