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कौन हैं 'साइकोलॉजिस्ट' प्रतिका रावल? जिन्होंने भारत के लिए T20I में किया डेब्यू, जानें कैसा है उनका करियर

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कौन हैं 'साइकोलॉजिस्ट' प्रतिका रावल? जिन्होंने भारत के लिए T20I में किया डेब्यू, जानें कैसा है उनका करियर

Who is Pratika Rawal: प्रतिका रावल ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर लिया है. हालांकि, रावल पहले टेस्ट और वनडे टीम में डेब्यू कर चुकी हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 30, 2026, 09:12 PM IST

कौन हैं 'साइकोलॉजिस्ट' प्रतिका रावल? जिन्होंने भारत के लिए T20I में किया डेब्यू, जानें कैसा है उनका करियर

Pratika Rawal (Photo ESPN )

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महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम ने रविवार 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से टूर्नामेंट का आगाज किया है. इस मैच में थाईलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि थाईलैंड के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में प्रतिका रावल को जगह मिली है. इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर लिया है. हालांकि, रावल पहले टेस्ट और वनडे टीम में डेब्यू कर चुकी हैं. आइए जानते हैं कि रावल का क्रिकेट करियर कैसा रहा है. 

कौन हैं प्रतिका रावल?

दिल्ली की रहने वाली प्रतिका रावल का जन्म 1 सितंबर 2000 को हुआ था. रावल ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के मॉर्डन स्कूल से की है. इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया है. उन्होंने साइकोलॉजिस्ट पढ़ाई की हुई है. प्रतिका लगभग 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही हैं. उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित किया था. उसके बाद प्रतिका ने क्रिकेट को ही अपना करियर बनाया और उसी में आगे बढ़ीं और आज वो भारत के लिए सभी फॉर्मेट प्लेयर बन चुकी हैं. 

कब किस फॉर्मेट में किया डेब्यू?

प्रतिका रावल ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे पहले वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया था. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 दिसंबर 2024 को डेब्यू किया था. उसके बाद प्रतिका ने टेस्ट में डेब्यू किया. उन्होंने 6 मार्च 2026 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला था. हालांकि, अब महिला एशिया कप 2026 के दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया है. 

ऐसा रहा प्रतिका का क्रिकेट करियर?

प्रतिका रावल ने भारत के लिए एक टेस्ट की दो पारियों में 81 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी ठोका है. वहीं वनडे के 27 मैचों की 26 पारियों में प्रतिका ने 1189 रन ठोक दिए हैं, इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने 12 वनडे पारियों में 6 विकेट भी चटकाए हैं. हालांकि, वाइट बॉल क्रिकेट में प्रतिका ने दमदार प्रदर्शन किया है और लगातार इसी तरह प्रदर्शन की उनसे उम्मीद भी हैं. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय- शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, एन श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा.

थाईलैंड- नत्थाकन चंथम, नन्नापत कोंचरोएनकाई (विकेटकीपर), चानिदा सुथिरुआंग, सुलेपोर्न लाओमी, ओन्निचा कामचोमफू, थिपचा पुथावोंग (कप्तान), फन्निता माया, एफिसारा सुवानचोनराथी, सुनीदा चतुरोंग्रट्टाना, नन्नाफट चाइहान और नाओमी हैमिल्टन.

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