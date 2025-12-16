FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी | दिल्ली में अब प्रदूषण सर्टिफिकेट होना अनिवार्य

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

कौन हैं प्रशांत वीर जिन्हें CSK ने 14 करोड़ में खरीदा, बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर

Prashant Veer: उत्तर प्रदेश के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को CSK ने 14.20 करोड़ में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बना दिया. उनकी पावर हिटिंग और स्पिन ने सबका ध्यान खींचा.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 16, 2025, 05:53 PM IST

प्रशांत वीर

Prashant Veer: आईपीएल मिनी ऑक्शन में हर बार कुछ नाम ऐसे सामने आते हैं, जो सभी को चौंका देते हैं. इस बार यह काम किया है उत्तर प्रदेश के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने. 30 लाख के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे प्रशांत पर चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्डतोड़ बोली लगाई और उन्हें 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया. इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले 20 वर्षीय प्रशांत वीर ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी की खासियत पावर हिटिंग के साथ-साथ कसी हुई स्पिन गेंदबाजी है. यही वजह रही कि मिनी ऑक्शन में उन पर कई टीमों की नजर थी और बोली तेजी से ऊपर चढ़ती चली गई. 

बोली की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स ने की

प्रशांत वीर के लिए बोली की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स ने की. इसके बाद मुंबई इंडियंस ने दाम बढ़ाया, लेकिन जल्द ही वह रेस से बाहर हो गई. फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने एंट्री की और बोली को आगे बढ़ाया. चार करोड़ तक पहुंचने के बाद लखनऊ भी पीछे हट गया. इसके बाद चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. राजस्थान के हटने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद मैदान में उतरी. हैदराबाद और चेन्नई के बीच लंबी बिडिंग वार चली, जो 10 करोड़ के पार चली गई. आखिर में CSK ने 14.20 करोड़ की अंतिम बोली लगाकर प्रशांत को अपने साथ जोड़ लिया. 

घरेलू रिकॉर्ड भी शानदार

प्रशांत वीर का घरेलू रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए और गेंद से भी अहम योगदान दिया. उत्तर प्रदेश टी20 लीग में वह ‘एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन’ रहे, जहां उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया. युवा ऑलराउंडर पहले ही कह चुके हैं कि वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना और एमएस धोनी के साथ समय बिताना चाहते हैं. अब उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है. CSK के खेमे में शामिल होकर प्रशांत वीर के पास खुद को बड़े मंच पर साबित करने का सुनहरा मौका होगा. 

