क्रिकेट

कौन हैं Najmul Islam? जिनकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने की हड़ताल, अब BCB ने कर दी छुट्टी

Who is Najmul Islam: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम मजमुल इस्लाम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बोल दिया था, जिसके बाद क्रिकेटर्स ने कड़ी निंदा की और हड़ताल शुरू कर दी.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 16, 2026, 03:45 PM IST

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया गया है. उन्हें केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हुई. अब बांग्लादेश में क्रिकेटर्स और बोर्ड आपस में ही भिड़ गए. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम मजमुल इस्लाम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बोल दिया था, जिसके बाद क्रिकेटर्स ने कड़ी निंदा की और हड़ताल शुरू कर दी. ऐसे में अब बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को उनके पद से हटा दिया है. आइए जानते हैं कि नजमुल इस्लाम कौन है, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेटर्स को हड़ताल करनी पड़ी है?

कौन हैं नजमुल इस्लाम? 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम साल 2021 से इस पद पर थे. क्रिकेट के अलावा नजमुल बांग्लादेशी राजनिती में भी सक्रिय थे. साल 2021 में वो बोर्ड में शामिल हुए थे. हालांकि वो बीसीबी चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे. लेकिन 15 जनवरी 2026 को क्रिकेटर्स ने उनका विरोध किया और अब बीसीबी ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है. क्रिकेट और राजनिती के अलावा नजमुल बांग्लादेश में बिजनेस भी करते हैं. 

क्रिकेटर्स को क्यों करनी पड़ी हड़ताल?

नजमुल इस्लाम अपने विवादित बयानों के कारण इस समय काफी सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने मुस्ताफिजुर रहीम के आईपीएल 2026 से रिलीज किए जाने के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलने की अपील शुरू की थी. बोर्ड ने जारी किया था कि भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को खतरा है, जिसकी वजह से उनके सभी मैच श्रीलंका के में करवाए जाए. लेकिन आईसीसी ने उनकी इस मांग को नकार दिया था. उसके बाद बांग्लादेशी बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी देनी शुरू कर दी थी. 

इन सब के बीच बांग्लादेश के पूर्व दिग्गज तमीम इकबाल ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, बीसीबी को भावनाओं में बहकर कोई फैसला न करें. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप को लेकर समझदारी से फैसला लेना होगा. ऐसे में नजमुल इस्लाम को तमीम का ये बयान काफी बुरा लगा, जिसके बाद नजमुल ने उन्हें भारत का एजेंट कह डाला था. लेकिन इस विवादित बयान के बाद नजमुल बुरी तरह फंस गए और बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था. कई क्रिकेटर्स ने नजमुल से माफी मांगने को भी कहा, लेकिन नजमुल अपनी जिद पर रहे. 

ऐसे में फिर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 का बहिष्कार कर दिया और खेलने के लिए मैदान पर नहीं पहुंचे. हालांकि 15 जनवरी 2026 को मुकाबला खेला जाना था, लेकिन खिलाड़ी ही मैदान पर नहीं गए. ऐसे में फिर मैच को स्थगित करना पड़ा. खिलाड़ियों के बहिष्कार के बाद बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को उनके पद से हटा दिया. 

