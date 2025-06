भारत में जन्में मोनांक पटेल (Monank Patel) अमेरिका में तहलका मचा रहे हैं. उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट-2025 (MLC 2025) में इतिहास रच दिया है. वो इस लीग में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली अमेरिकी बल्लेबाज बन गए हैं. मोनांक का सिएटल ऑर्कस के खिलाफ रौद्र रुप देखने को मिला. उनकी इस धमाकेदार पारी की बदौलत एमआई न्यूयॉर्क (MI New York) को सीजन की पहली जीत नसीब हो गई. वही सिएटल ऑर्कस (San Francisco Unicorns) को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी है. सिएटल ऑर्कस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट खोकर 200 रन बनाए थे. जिसमें काइल मेयर्स (Kyle Mayers) ने 46 गेंदों में 88 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. वही उनकी इस पारी में 10 छक्के और 3 चौकों भी देखने को मिले.

मोनांक पटेल के जन्म गुजरात के आणंद में 1 मई 1993 में हुआ था. वह गुजरात की अंडर-16 और अंडर-18 टीम का हिस्सा रहे हैं. हालांकि अपने करियर का अहम फैसला लिया. मोनांक को साल 2010 में ही अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया था. साल 2016 में मोनांक पूरी तरह से अमेरिका में शिफ्ट हो गए. वहां पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला. जिसमें मोनांक 10 से 12 घंटे काम करते थे. मगर उनका बिजनेस सफल नहीं हुआ. जिसकी वजह से मोनांक को रेस्टोरेंट बंद करके न्यूजर्सी में लौटना पड़ा.

