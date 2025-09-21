Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी

जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी

IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

Who is Mithun Manhas: पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास को बीसीसीआई नया अध्यक्ष बनाने वाली है. यहां जानिए मिथुन कौन है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 21, 2025, 07:18 PM IST

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

Mithun Manhas

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है. दरअसल, पूर्व रणजी प्लेयर मिथुन मनहास को ये जिम्मा मिल सकता है. दिल्ली में हुई बैठक में मिथुन के नाम पर सहमति जताई गई है. बीसीसीआई का अध्यक्ष पद रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद से पिछले तीन हफ्तो से खाली है. लेकिन अब बीसीसीआई को जल्द ही इस पद को भरने वाली है. आइए जानते हैं कि मिथुन मनहास कौन हैं. 

कौन है मिथुन मनहास?

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, मिथुन मनहास को बीसीसीआई नया अध्यक्ष बनाने वाली है. मिथुन मनहास ने साल 1997-98 में दिल्ली से फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था. उसके बाद से मिथुन ने दिल्ली टीम का मीडिल ऑर्जर को जिम्मा अपने सिर पर ले लिया. इतना ही नहीं मिथुन ने दिल्ली को 16 साल बाद रणजी खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया था. हालांकि वो भारतीय जर्सी नहीं पहन पाए, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी नाम कमाया था. 

मिथुन मनहास 157 फर्स्ट क्लास मैचों में 9741 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 27 शतक और 49 अर्धशतक बनाए हैं. हालांकि मिथुन दिल्ली के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए भी घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं और साल 2016 में आखिरी बार मैदान पर नजर आए थे. 

आईपीएल में भी अहम योगदान

मिथुन मनहास ने आईपीएल में भी अपने हाथ आजमाए हैं. उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स जैसे टीमों के लिए आईपीएल खेला है. हालांकि संन्यास के बाद उन्होंने आईपीएल का साथ नहीं छोड़ा और कोचिंग करने लगे. घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के हेड कोच से लेकर आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए भी कोचिंग कर चुके हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Khatu Shaym Best Bhajan: आज खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर जरूर गाएं ये भजन, संकट दरवाजे से लौट जाएगा
खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन पर जरूर गाएं ये भजन, संकट दरवाजे से लौट जाएगा
'विमान में बम है...', झूठी अफवाह फैलाने वाला शख्स कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया
'विमान में बम है...', झूठी अफवाह फैलाने वाला शख्स कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
IND vs SA 2nd T20 Highlights: साउथ अफ्रीका ने जीती हारी हुई बाजी, वरुण चक्रवर्ती का पंजा भी नहीं दिला सका जीत
Highlights: साउथ अफ्रीका ने जीती हारी हुई बाजी, वरुण चक्रवर्ती का पंजा भी नहीं दिला सका जीत
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 फ्री की चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE