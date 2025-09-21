कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला
क्रिकेट
Who is Mithun Manhas: पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास को बीसीसीआई नया अध्यक्ष बनाने वाली है. यहां जानिए मिथुन कौन है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है. दरअसल, पूर्व रणजी प्लेयर मिथुन मनहास को ये जिम्मा मिल सकता है. दिल्ली में हुई बैठक में मिथुन के नाम पर सहमति जताई गई है. बीसीसीआई का अध्यक्ष पद रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद से पिछले तीन हफ्तो से खाली है. लेकिन अब बीसीसीआई को जल्द ही इस पद को भरने वाली है. आइए जानते हैं कि मिथुन मनहास कौन हैं.
कौन है मिथुन मनहास?
मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, मिथुन मनहास को बीसीसीआई नया अध्यक्ष बनाने वाली है. मिथुन मनहास ने साल 1997-98 में दिल्ली से फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था. उसके बाद से मिथुन ने दिल्ली टीम का मीडिल ऑर्जर को जिम्मा अपने सिर पर ले लिया. इतना ही नहीं मिथुन ने दिल्ली को 16 साल बाद रणजी खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया था. हालांकि वो भारतीय जर्सी नहीं पहन पाए, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी नाम कमाया था.
मिथुन मनहास 157 फर्स्ट क्लास मैचों में 9741 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 27 शतक और 49 अर्धशतक बनाए हैं. हालांकि मिथुन दिल्ली के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए भी घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं और साल 2016 में आखिरी बार मैदान पर नजर आए थे.
आईपीएल में भी अहम योगदान
मिथुन मनहास ने आईपीएल में भी अपने हाथ आजमाए हैं. उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स जैसे टीमों के लिए आईपीएल खेला है. हालांकि संन्यास के बाद उन्होंने आईपीएल का साथ नहीं छोड़ा और कोचिंग करने लगे. घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के हेड कोच से लेकर आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए भी कोचिंग कर चुके हैं.
