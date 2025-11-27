कौन हैं UP Warriorz की मालकिन जिनिशा शर्मा, जिन्होंने दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा?

Who is UP Owner Jinisha Sharma: लेकिन क्या आपको पता है कि जिनिशा शर्मा कौन है, जो डब्ल्यूपीएल की टीम यूपी वॉरियर्स की मालकिन है. यूपी टीम की मालकिन जिनिशा शर्मा की नेटवर्थ कितनी है?

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 नीमाली में यूपी वॉरियर्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. दीप्ति शर्मा डब्ल्यूपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं. पहले स्थान पर स्मृति मंधाना (3.40 करोड़) का नाम है. लेकिन क्या आपको पता है कि जिनिशा शर्मा कौन है, जो डब्ल्यूपीएल की टीम यूपी वॉरियर्स की मालकिन है. यूपी टीम की मालकिन जिनिशा शर्मा की नेटवर्थ कितनी है?

कौन है जिनिशा शर्मा?

डब्ल्यूपीएल में यूपी वॉरियर्स की मालकिन जिनिशा शर्मा कैप्री ग्लोबल/कैपरी स्पोर्ट्स की निदेशक हैं, जो मूल कंपनी है, जो यूपी वारियर्स की मालिक भी हैं. कैप्री स्पोर्ट्स ने कुछ साल पहले WPL फ्रेंचाइजी खरीदी थी. साल 2023 में फर्म ने कथित तौर पर टीम का अधिग्रहण करने के लिए एक बड़ा निवेश किया था.

क्या है जिनिशा का बैकग्राउंड?

जिनिशा ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर से पढ़ाई की. उन्होंने अपने अंतिम स्नातक सेमेस्टर में, उन्होंने दो विपरीत वित्त पाठ्यक्रम लिए एक पारंपरिक वित्त पर और दूसरा सामाजिक लेंस (लिंग, वर्ग, नस्ल, सामाजिक प्रभाव) के माध्यम से वित्त की खोज की. फोर्ब्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फोर्ब्स ने उनकी सोच को गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की और भारत लौटने से पहले उन्होंने मास्टर डिग्री भी पूरी की.

दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ में खरीदा

डब्ल्यूपीएल 2026 नीलामी में दीप्ति शर्मा को दिल्ली ने 50 लाख रुपये में खरीद लिया था. लेकिन फिर यूपी वॉरियर्स ने आरटीएम का दाव खेला, जिसके बाद दिल्ली से पूछा गया कि आप कितने रुपये में उन्हें खरीद सकते हैं, तो दिल्ली ने 3.20 करोड़ रुपये कह दिया. ऐसे में यूपी ने 3.20 करोड़ में ही दीप्ति को उस राशि में अपनी टीम में शामिल कर लिया. इस तरह दीप्ति शर्मा डब्ल्यूपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.