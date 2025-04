आईपीएल 2025 का 38वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में 17 साल के आयुष म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू करने का मौका मिला है.

उनको राहुल त्रिपाठी की जगह प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिला है. जोकि आईपीएल के तीसरे सबसे यंग खिलाड़ी बन गए हैं. जिनको आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है. वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है.

आईपीएल 2025 में आयुष म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ के जगह टीम में शामिल किया गया. सीएसके ने उनको 30 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा है. आयुष घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं. उन्होंने अबतक सिर्फ 9 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं. जिसमें उनके बल्ले से 504 रन देखने को मिले हैं. इस दौरान आयुष म्हात्रे ने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है.

