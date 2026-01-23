FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

कौन है Adar Poonawalla? जिसने IPL टीम RCB को खरीदने के लिए जाहिर की दिलचस्पी

Who is Adar Poonawalla: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने आईपीएल की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 23, 2026, 04:57 PM IST

कौन है Adar Poonawalla? जिसने IPL टीम RCB को खरीदने के लिए जाहिर की दिलचस्पी

Adar Poonawalla

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने आईपीएल की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद से अदार काफी सुर्खियों में आ गए हैं. आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया था, जो एक दर्दनाक हादसे में बदल गया था और 11 लोगों की जान चली गई थी. ऐसे में अब आरसीबी का बिकना संभव नजर आते दिख रहा है. आइए जानते हैं कि आरसीबी को खरीदने के लिए अदार ने किस तरह दिसचस्पी दिखाई है. 

कौन है अदार पूनावाला?

सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता माना जाता है. इसी कंपनी ने कोविड महामारी के दौरान कोविशिल्ड वैक्सीन बनाई थी, जिसके लिए कंपनी को AstraZeneca और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का साथ मिला था. अदार पूनावाला इस वैक्सीन कंपनी के सीईओ हैं. अब वो क्रिकेट की दुनिया में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो आईपीएल टीम आरसीबी को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं. 

कितनी संपत्ति के मालिक हैं अदार पूनावाला?

अदार पूनावाला के पिता का नाम Cyrus Poonawalla है, जो एक दिग्गज बिजनेसमैन हैं. अदार पूनावाला भी अपने पिता की तरह भारत की सबसे चर्चित बिजनेसमैन में से एक हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार,1 अदार के पिचा साइरस पूनावाला की नेटवर्थ 18.8 अरब अमेरीकी डॉलर यानी 1.73 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. 

आरसीबी को लेकर क्या बोले अदार पूनावाला?

अदार पूनावाला ने आरसीबी को लेकर एक्स पर लिखा, "आने वाले वक्त में मैं आरसीबी के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाने जा रहा हूं." इसके अलावा अदार ने आरसीबी की तारीफ भी की है. हालांकि आरसीबी के मालिक कंपनी डियाजियो फ्रेंचाइजी को बेच सकती है. हालांकि आरसीबी की बिकने की खबरे भी काफी तेज है. 

