चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एक युवा खिलाड़ी की एंट्री हुई है. जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करता था. इस क्रिकेटर ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) में अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया था. हम बात कर रहे हैं अभिषेक दलहोर की जो केकेआर टीम का हिस्सा बने हैं.

अभिषेक आईएसएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं. उनको ISPL में माझी मुंबई ने 20.50 लाख रुपये की कीमत में खरीदा था. इस क्रिकेटर का कनेक्शन बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन से भी है. आइए जानें आखिर अभिषेक दलहोर कौन हैं.

पंजाब के अंबाला शहरों में जन्मे अभिषेक दलहोर ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग 19 मैच में 324 रन बनाए और 33 विकेट झटके हैं. अभिषेक को उनके शानदार योगदान के लिए आईएसपीएल के पहले सीजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था. वही दूसरे सीजन में अभिषेक को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला.

So happy for Abhishek Dalohar ( Karan Ambala ). I've been watching him for a very long time..



His name comes first in India when you talk about tennis cricket and now he's been picked by KKR as a net bowler.



