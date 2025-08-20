Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?

Team India for Asia Cup 2025 in UAE: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया किस दिन यूएई रवाना होगी. यहां आप सबकुछ जान सकते हैं.

एशिया कप 2025 का आगाज अगले महीने 9 सितंबर से होगा, जिसके के लिए टीम इंडिया ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान भी कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया जल्द ही यूएई रवाना होगी. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा, पिछली बार वनडे फॉर्मेट में खेला गया था. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाना है. आइए जानते हैं कि एशिया कप के लिए टीम इंडिया यूएई के लिए कब रवाना होगी?

यूएई के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को रवाना हो जाएगा. हालांकि इसमें बड़ी बात ये है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट से ट्रेंनिंग नहीं लेगी. रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि सिलेक्टर्स यूएई में ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाएंगे. क्योंकि वो आईपीएल 2025 के बाद टीम में मौजूदा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हैं.

पाकिस्तान से हो सकते हैं तीन मैच

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया को इंतजार रहता है. इस बीच फैंस के लिए खुश खबर ये है कि फैंस इस एशिया कप में एक या दो नहीं बल्कि तीन बार मुकाबला देख सकते हैं. दरअसल, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद सुपर सिक्स में दोनों टीम भिड़ेंगी. वहीं अगर दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो तीसरी बार भी दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ सकती हैं.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी- प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल.

